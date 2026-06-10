Bajo la lupa del IMPI restaurantes de Saltillo; habrá multas por transmitir el Mundial sin permiso

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    Bajo la lupa del IMPI restaurantes de Saltillo; habrá multas por transmitir el Mundial sin permiso
    Saltillo Coahuila Mexico, sabado 26 de noviembre del 2022. Para disfrutar el partido de México vs Argentina parejas, grupos de amigos y familias asistieron a los principales restaurantes de la ciudad la tarde del sábado 26 de noviembre. Los asistentes disfrutaron de una cálida y emotiva reunión degustando las botanas, bebidas y los diferentes platillos acompañados con la emoción de ver al equipo de México jugar contra la selección de Argentina. ARCHIVO

Se estima que alrededor del 75 por ciento de los establecimientos con pantallas registrarán ocupación total durante algunos partidos, impulsando la actividad económica local

El sector restaurantero de Saltillo enfrenta una estricta regulación comercial ante el inicio del Mundial de Fútbol. Isidoro García, representante de CANIRAC Coahuila, advirtió que los establecimientos que transmitan los partidos sin los permisos correspondientes podrían ser acreedores a sanciones severas aplicadas por las autoridades federales.

De acuerdo con el líder empresarial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en conjunto con la Profeco y la Sociedad de Autores y Compositores, realizarán operativos para verificar que los negocios cuenten con un contrato comercial y no doméstico, el cual es obligatorio para este tipo de giros.

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“Las empresas autorizadas para vender la transmisión de uso comercial son Sky e Izzi. Los paquetes oscilan entre los 5,000 y los 23,000 pesos, dependiendo del número de mesas”, puntualizó García, detallando que el pago cubre todas las pantallas del lugar y desmintiendo cobros individuales por monitor.

El representante gremial alertó sobre los riesgos de utilizar plataformas de origen ilícito para el evento deportivo. “Se advierte a los restauranteros evitar plataformas ‘piratas’, debido a que las consecuencias legales son mayores”, manifestó, recordando que las multas establecidas por violar los derechos pueden superar los 24 millones de pesos.

A pesar de los altos costos que han generado inconformidad en el sector restaurantero, aproximadamente el 70 por ciento de los afiliados en la región ya regularizó su situación comercial. Los socios obtuvieron un 7 por ciento de descuento y asesoría técnica; sin embargo, quienes rezagaron el trámite enfrentarán serias dificultades debido a la cercanía del torneo.

Esta normativa representa un escenario inédito para el comercio actual en el estado. “No hay un antecedente cercano de este tipo de regulaciones, ya que el último Mundial en México fue en 1986”, apuntó García, quien solicitó al Gobierno Federal mayores facilidades fiscales para fomentar el desarrollo de los comercios locales.

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Las expectativas comerciales para los restauranteros de la capital coahuilense se mantienen elevadas. Se proyecta un “sold out” en cerca del 75 por ciento de los establecimientos con pantallas, anticipando que la actividad de un jueves con partido igualará la afluencia registrada habitualmente durante los fines de semana.

Finalmente, García destacó que la fuerte afición futbolística del noreste potenciará el dinamismo económico regional, principalmente a la hora de la comida. Para el partido inaugural de la justa mundialista, se estima una derrama económica exclusiva para el sector gastronómico de Saltillo de entre 4 y 5 millones de pesos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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