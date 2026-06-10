Irán ataca bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin después de que Trump ordenara ataques cerca del estrecho de Ormuz

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    Irán ataca bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin después de que Trump ordenara ataques cerca del estrecho de Ormuz
    Teherán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el acuerdo de alto al fuego. EFE

Los ataques recíprocos se encuentran entre los mayores intercambios entre los dos países en guerra desde que ambos acordaron un alto al fuego en abril

Irán atacó el miércoles bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania con drones y misiles en represalia por los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes en torno al estrecho de Ormuz, según informó su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Los ataques recíprocos se encuentran entre los mayores intercambios entre los dos países en guerra desde que ambos acordaron un alto al fuego en abril, y se produjeron después de que Irán derribara un helicóptero Apache estadounidense el martes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-lanza-ataques-contra-iran-tras-el-derribo-de-un-helicoptero-del-ejercito-estadounidense-MJ21283285

Casi todos los misiles y drones iraníes fueron interceptados y no hubo informes inmediatos de muertes o heridos entre el personal estadounidense ni de daños a las instalaciones estadounidenses, según confirmó a Reuters un funcionario estadounidense anónimo.

El presidente Trump había prometido una respuesta “muy fuerte y muy contundente” por el helicóptero derribado, “y eso es precisamente lo que es esta respuesta”, declaró Trump a ABC News el martes.

La última escalada amenaza un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, que acaba de cumplir 100 días desde los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

En una publicación en Truth Social a primera hora del miércoles por la mañana, Trump afirmó que el ejército iraní había sido “completamente derrotado” y culpó a Irán de estancar las negociaciones.

“Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, escribió el Presidente.

Según el ejército estadounidense, los últimos ataques estadounidenses tuvieron como objetivo la defensa aérea iraní, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos de radares de vigilancia. Duraron aproximadamente cuatro horas y alcanzaron casi 20 objetivos iraníes, según informó un funcionario estadounidense.

En respuesta, Teherán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el acuerdo de alto al fuego.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmó que Estados Unidos ha socavado las negociaciones de paz con sus continuos ataques y sus posiciones en constante cambio.

“Tras los acontecimientos de la noche anterior, debemos reevaluar (la vía diplomática con Washington)... cualquier proceso diplomático requiere un entorno mínimo de estabilidad”, afirmó.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania con drones y misiles en respuesta a la nueva “agresión estadounidense”.

Cuatro objetivos de la base estadounidense de Al-Azraq en Jordania fueron atacados con misiles de largo alcance, entre ellos hangares de aviones de combate F-35 y un centro de mando y control.

La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que estaba preparada para dar una respuesta “aplastante y decisiva” a cualquier nuevo ataque estadounidense.

Los ejércitos de Jordania y Kuwait afirmaron haber derribado misiles y drones iraníes el miércoles, mientras que las autoridades de Bahréin declararon que sus defensas aéreas habían repelido los ataques iraníes.

Dos pilotos estadounidenses fueron rescatados el martes después de que un helicóptero Apache estadounidense fuera derribado cerca del estrecho de Ormuz por un dron de ataque iraní.

Trump confirmó el accidente al hablar con los periodistas en el aeropuerto JFK de Nueva York y dijo que los pilotos estaban “bien”.

“Nadie resultó herido. Mañana publicaremos un informe, pero los pilotos están bien”, dijo.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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