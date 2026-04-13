Miles se suman al Juego con Causa 2026 en apoyo al autismo en Saltillo

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Miles se suman al Juego con Causa 2026 en apoyo al autismo en Saltillo
    La causa principal fue apoyar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), destacó el edil. CORTESÍA

El evento reunió a miles de asistentes en el estadio Francisco I. Madero.

Miles de saltillenses se reunieron para disfrutar del Juego con Causa 2026 entre los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova, en un evento deportivo que también tuvo como objetivo apoyar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El encuentro, organizado por el DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, se llevó a cabo en el estadio de béisbol Francisco I. Madero, donde familias completas acudieron para sumarse a esta iniciativa solidaria.

$!El alcalde Javier Díaz González agradeció la participación ciudadana y de los equipos.
El alcalde Javier Díaz González agradeció la participación ciudadana y de los equipos.
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El alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López, agradecieron la respuesta de la ciudadanía, así como la participación de jugadores, directivos y equipos, quienes se sumaron a la causa con entusiasmo.

“Quiero destacar el trabajo del DIF Saltillo, liderado por mi esposa Luly, por su compromiso con la inclusión y el respeto a la diversidad, especialmente hacia las personas dentro del espectro autista. Su labor transforma vidas, generando espacios de empatía, comprensión y oportunidades para todas y todos”, expresó el alcalde.

Díaz González informó que lo recaudado durante el evento será destinado al Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor”, recientemente inaugurado, el cual cuenta con personal certificado para brindar atención integral a personas con TEA y sus familias.

Asimismo, el edil reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando la coordinación entre niveles de gobierno para impulsar acciones en beneficio de la población.

Durante el evento se realizó el lanzamiento de la primera bola, a cargo de José Molina Esparza, niño diagnosticado con autismo, en presencia de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y César Humberto Cantú García, presidente del Club Saraperos de Saltillo y CEO de Grupo Alianza.

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Además, el alcalde y su esposa entregaron reconocimientos a los mánagers Enrique “Che” Reyes, de Saraperos, y Juan Gabriel Castro, de Acereros, por su participación en este encuentro con causa.

En el evento también estuvieron presentes autoridades municipales, deportivas y representantes del sector social, quienes destacaron la importancia de generar espacios de inclusión y apoyo para las personas con autismo en la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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