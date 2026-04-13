Miles se suman al Juego con Causa 2026 en apoyo al autismo en Saltillo

El encuentro, organizado por el DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, se llevó a cabo en el estadio de béisbol Francisco I. Madero, donde familias completas acudieron para sumarse a esta iniciativa solidaria.

Miles de saltillenses se reunieron para disfrutar del Juego con Causa 2026 entre los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova, en un evento deportivo que también tuvo como objetivo apoyar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López, agradecieron la respuesta de la ciudadanía, así como la participación de jugadores, directivos y equipos, quienes se sumaron a la causa con entusiasmo.

“Quiero destacar el trabajo del DIF Saltillo, liderado por mi esposa Luly, por su compromiso con la inclusión y el respeto a la diversidad, especialmente hacia las personas dentro del espectro autista. Su labor transforma vidas, generando espacios de empatía, comprensión y oportunidades para todas y todos”, expresó el alcalde.

Díaz González informó que lo recaudado durante el evento será destinado al Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor”, recientemente inaugurado, el cual cuenta con personal certificado para brindar atención integral a personas con TEA y sus familias.

Asimismo, el edil reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando la coordinación entre niveles de gobierno para impulsar acciones en beneficio de la población.

Durante el evento se realizó el lanzamiento de la primera bola, a cargo de José Molina Esparza, niño diagnosticado con autismo, en presencia de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y César Humberto Cantú García, presidente del Club Saraperos de Saltillo y CEO de Grupo Alianza.