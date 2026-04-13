Garantiza Saltillo abasto de agua con nuevos pozos y proyecto de Acuaférico

“Si pensamos que el futuro de Coahuila... son las aguas subterráneas, estamos muy equivocados. El futuro de toda esta zona pasa por proyectos de este tipo”, señaló Vicente García. El directivo urgió a no depender solo de pozos, cuya disponibilidad actual es negativa.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el gerente de Agsal, Iván José Vicente García, coincidieron en la necesidad de transformar la estrategia hídrica de la región. Mientras el municipio avanza en obras locales, Agsal advierte que el futuro depende de traer agua desde el Río Pánuco.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz anunció que, para aliviar la presión sobre la Sierra de Zapalinamé, se incorporarán nuevos pozos en la zona de Carneros. “En marzo incorporamos otro pozo... que trae alrededor de 90 a 93 litros por segundo”, detalló el mandatario.

Díaz González explicó que una de las prioridades de su administración es la construcción de un "acuaférico". Esta obra busca mejorar la distribución hacia el poniente y surponiente, sectores que históricamente sufren desabasto por ser los últimos puntos en la red actual.

“Si nosotros hacemos el acuaférico antes de entrar a la ciudad... eso nos da la posibilidad de que esas colonias tengan mejor eficiencia”, afirmó el alcalde. La obra permitiría que el agua llegue directamente a las zonas críticas sin perderse en el resto de la red.

No obstante, el gerente de Agsal subrayó que soluciones como el acuaférico deben complementarse con el proyecto del Río Pánuco. Esta megaobra, estimada entre 20 mil y 30 mil millones de pesos, abastecería a Monterrey y a la zona sureste de Coahuila.

Vicente García explicó que el proyecto es un reto técnico mayor, pues requiere bombear el agua desde el nivel del mar hasta los 1,500 metros de altura. “Es un proyecto que es muy atractivo y solucionaría el problema de toda la zona sureste”, enfatizó el directivo.