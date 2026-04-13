Garantiza Saltillo abasto de agua con nuevos pozos y proyecto de Acuaférico

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Garantiza Saltillo abasto de agua con nuevos pozos y proyecto de Acuaférico
    El “acuaférico” representa una medida clave para mejorar la distribución en zonas con rezago, considera Aguas de Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

El alcalde Javier Díaz González anunció la incorporación de nuevos acuíferos para reducir la presión hídrica sobre la Sierra de Zapalinamé.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el gerente de Agsal, Iván José Vicente García, coincidieron en la necesidad de transformar la estrategia hídrica de la región. Mientras el municipio avanza en obras locales, Agsal advierte que el futuro depende de traer agua desde el Río Pánuco.

“Si pensamos que el futuro de Coahuila... son las aguas subterráneas, estamos muy equivocados. El futuro de toda esta zona pasa por proyectos de este tipo”, señaló Vicente García. El directivo urgió a no depender solo de pozos, cuya disponibilidad actual es negativa.

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Por su parte, el alcalde Javier Díaz anunció que, para aliviar la presión sobre la Sierra de Zapalinamé, se incorporarán nuevos pozos en la zona de Carneros. “En marzo incorporamos otro pozo... que trae alrededor de 90 a 93 litros por segundo”, detalló el mandatario.

Díaz González explicó que una de las prioridades de su administración es la construcción de un "acuaférico". Esta obra busca mejorar la distribución hacia el poniente y surponiente, sectores que históricamente sufren desabasto por ser los últimos puntos en la red actual.

“Si nosotros hacemos el acuaférico antes de entrar a la ciudad... eso nos da la posibilidad de que esas colonias tengan mejor eficiencia”, afirmó el alcalde. La obra permitiría que el agua llegue directamente a las zonas críticas sin perderse en el resto de la red.

No obstante, el gerente de Agsal subrayó que soluciones como el acuaférico deben complementarse con el proyecto del Río Pánuco. Esta megaobra, estimada entre 20 mil y 30 mil millones de pesos, abastecería a Monterrey y a la zona sureste de Coahuila.

Vicente García explicó que el proyecto es un reto técnico mayor, pues requiere bombear el agua desde el nivel del mar hasta los 1,500 metros de altura. “Es un proyecto que es muy atractivo y solucionaría el problema de toda la zona sureste”, enfatizó el directivo.

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En otros temas, el alcalde informó que la ciudad reportó saldo blanco tras el periodo vacacional. “Este regreso a clases fue de vacaciones de Semana Santa, con mucha tranquilidad y con mucha normalidad”, comentó Díaz tras visitar planteles educativos locales.

Finalmente, el edil destacó la relevancia internacional de Saltillo, confirmando la visita del alcalde de Austin, Texas, del 16 al 18 de abril. El encuentro servirá para fortalecer la colaboración en equipamiento y capacitación para los cuerpos de bomberos y seguridad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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