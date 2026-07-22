Arranca Alcalde de Saltillo obras pluviales por 33.2 millones de pesos al oriente

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    Arranca Alcalde de Saltillo obras pluviales por 33.2 millones de pesos al oriente
    Autoridades municipales dieron el banderazo para dos obras pluviales al oriente de la ciudad. CORTESÍA

Proyectos buscan reducir inundaciones y mejorar la conducción de escurrimientos durante la temporada de lluvias

El alcalde Javier Díaz González puso en marcha dos obras de infraestructura pluvial al oriente de Saltillo, con una inversión conjunta de 33.2 millones de pesos, destinadas a mejorar la conducción de escurrimientos durante la temporada de lluvias y reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores de la ciudad.

La primera obra corresponde a la construcción de un sistema pluvial en el bulevar Revolución y bulevar Cedros, con una inversión de 25.4 millones de pesos.

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“Esta obra es una obra muy demandada desde hace mucho tiempo por la ciudadanía de este sector. Este drenaje pluvial nos va a ayudar a combatir el tema de inundaciones y canalizar el agua a donde se tiene que ir”, refirió el presidente municipal.

Javier Díaz señaló que, a futuro, esta infraestructura también permitirá habilitar un acceso paralelo al bulevar Mirasierra, con el objetivo de contribuir a desfogar el tráfico vehicular de la zona y facilitar la conexión hacia el bulevar Fundadores.

El segundo proyecto consiste en la construcción de un sistema pluvial en la colonia Puerta de Oriente, ubicado en la lateral del bulevar Fundadores, desde el cruce con el bulevar Misión Santa Lucía hasta la calle Nopal, con una inversión de 7.8 millones de pesos.

El alcalde indicó que estos sistemas se sumarán a la obra que se desarrolla en Misión Cerritos, donde se construye un paso deprimido que, además de atender aspectos relacionados con la movilidad vehicular, contempla infraestructura para el manejo de aguas pluviales.

“Son obras que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Estamos construyendo una ciudad mejor preparada para las lluvias, con menos riesgos de inundaciones y con mayor protección para las viviendas, los negocios y el patrimonio de nuestra gente”, mencionó.

Héctor Lerma Haro, subdirector de Obras Públicas, dio a conocer los aspectos técnicos de los proyectos y explicó que las obras tienen como finalidad atender la acumulación y el estancamiento de aguas pluviales en banquetas y vialidades de los sectores intervenidos.

“Además de evitar el daño a la infraestructura pública, así como salvaguardar la salud de los habitantes del sector”, dijo.

$!Los trabajos buscan evitar la acumulación y el estancamiento de agua en calles y banquetas, señaló el Alcalde.
Los trabajos buscan evitar la acumulación y el estancamiento de agua en calles y banquetas, señaló el Alcalde. CORTESÍA

Durante el arranque de los trabajos, la diputada electa del distrito 14, Marimar Arroyo Peart, reconoció la atención brindada por el alcalde a las necesidades planteadas por la población.

“Gracias por todo lo que haces por todas nuestras familias, por tu trabajo y porque Saltillo es referente a nivel nacional en temas positivos. Reitero mi compromiso para seguir haciendo equipo y seguir trabajando por amor a Saltillo”, señaló.

María Torres Méndez, vecina del sector, expresó su reconocimiento y agradecimiento al alcalde Javier Díaz por el inicio de una obra que, afirmó, durante años fue considerada una petición prioritaria por parte de los habitantes.

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“Sabíamos que no solo beneficiaría de manera directa a vecinas y vecinos de Mirasierra, Nuevo Mirasierra y Real del Sol, sino también tendría un impacto positivo en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de todos. Agradecemos su visión para atender problemas de fondo y sobre todo escuchar las voces de los vecinos”, mencionó.

Durante el evento estuvieron presentes Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Hugo Rábago Mar, regidor presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento; además de regidores, directores municipales y habitantes de distintos sectores del oriente de Saltillo.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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