Mitofsky coloca a Javier Díaz como uno de los alcaldes mejor evaluados del país

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Saltillo
/ 17 marzo 2026
    Mitofsky coloca a Javier Díaz como uno de los alcaldes mejor evaluados del país
    Los resultados posicionan al alcalde dentro de los mejores rankeados en dos evaluaciones. CORTESÍA

La evaluación también puso al edil en el top 10 de aprobación ciudadana

El alcalde, de Saltillo, Javier Díaz González se ubicó como el segundo presidente municipal de ciudad capital mejor evaluado del país, de acuerdo con el Ranking Mitofsky correspondiente a febrero de 2026.

El estudio, difundido por Consulta Mitofsky y publicado por El Economista, también coloca al edil dentro del Top 10 nacional en niveles de aprobación ciudadana.

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El presidente de la encuestadora, Roy Campos, señaló que mantenerse en los primeros lugares refleja consistencia en la gestión.

“Permanecer entre los mejores del país habla de continuidad y resultados visibles”, indicó.

El análisis ubica a Saltillo entre las capitales con mayores niveles de aprobación, en un entorno donde factores como el desempeño económico y la actividad industrial influyen en la percepción ciudadana.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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