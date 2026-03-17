Mitofsky coloca a Javier Díaz como uno de los alcaldes mejor evaluados del país

El alcalde, de Saltillo, Javier Díaz González se ubicó como el segundo presidente municipal de ciudad capital mejor evaluado del país, de acuerdo con el Ranking Mitofsky correspondiente a febrero de 2026.

El estudio, difundido por Consulta Mitofsky y publicado por El Economista, también coloca al edil dentro del Top 10 nacional en niveles de aprobación ciudadana.

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El presidente de la encuestadora, Roy Campos, señaló que mantenerse en los primeros lugares refleja consistencia en la gestión.

“Permanecer entre los mejores del país habla de continuidad y resultados visibles”, indicó.

El análisis ubica a Saltillo entre las capitales con mayores niveles de aprobación, en un entorno donde factores como el desempeño económico y la actividad industrial influyen en la percepción ciudadana.