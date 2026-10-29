Dona UAdeC más de 115 mil pesos a Cruz Roja Saltillo

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    Dona UAdeC más de 115 mil pesos a Cruz Roja Saltillo
    La UAdeC entregó 115 mil 220 pesos a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, como resultado de la aportación de 707 trabajadores universitarios. CORTESÍA

La aportación reunió recursos de 707 trabajadores universitarios para respaldar los servicios de atención y asistencia humanitaria

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) entregó un donativo de 115 mil 220 pesos a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, como resultado de la participación de 707 trabajadores de distintas dependencias, escuelas y facultades de la Unidad Sureste.

La aportación busca contribuir al funcionamiento de los servicios de atención y asistencia humanitaria que brinda la institución a la población, mediante una iniciativa que reunió la colaboración voluntaria de la comunidad universitaria.

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La entrega se realizó en el Auditorio de la Facultad de Economía, con la presencia del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el tesorero de la Universidad, Evaristo Alférez Rodríguez; la coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Valdés García, y representantes de la Cruz Roja Saltillo.

Entre ellos estuvieron el vicepresidente del Consejo de la institución, José Antonio Rodríguez Fuentes, y la directora general, Dinorah López Loaisa, además de integrantes de la comunidad docente y estudiantil.

$!Autoridades universitarias refrendaron su disposición para fortalecer la colaboración con la Cruz Roja en materia de salud, salud mental y formación profesional.
Autoridades universitarias refrendaron su disposición para fortalecer la colaboración con la Cruz Roja en materia de salud, salud mental y formación profesional. CORTESÍA

BUSCAN FORTALECER COLABORACIÓN EN SALUD

Durante el acto, Karla Valdés García agradeció la participación de las autoridades universitarias y del personal que contribuyó a la recaudación, al señalar que la cooperación entre ambas instituciones permite respaldar servicios fundamentales como la salud y la educación.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que la formación universitaria también implica desarrollar valores y fomentar la participación social. En ese sentido, señaló que el donativo es resultado del trabajo en equipo, la solidaridad y la responsabilidad de la comunidad universitaria.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la entrega del donativo destinado a respaldar la labor humanitaria de la Cruz Roja Saltillo.
El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la entrega del donativo destinado a respaldar la labor humanitaria de la Cruz Roja Saltillo. CORTESÍA

Asimismo, reiteró la disposición de la UAdeC para mantener la colaboración con la Cruz Roja y desarrollar proyectos conjuntos en áreas como salud, salud mental y formación profesional.

Rodríguez Fuentes agradeció la aportación y señaló que los recursos contribuirán a fortalecer la labor humanitaria de la institución, mejorar la capacidad de atención y apoyar las acciones orientadas a salvar vidas.

$!Autoridades universitarias (Karla Valdés García) refrendaron su disposición para fortalecer la colaboración con la Cruz Roja en materia de salud, salud mental y formación profesional.
Autoridades universitarias (Karla Valdés García) refrendaron su disposición para fortalecer la colaboración con la Cruz Roja en materia de salud, salud mental y formación profesional. CORTESÍA

También reconoció la responsabilidad social de los trabajadores universitarios y destacó que la coordinación entre ambas instituciones permite ampliar el alcance de las acciones en favor de las personas y familias que requieren asistencia.

Con esta aportación, la UAdeC refrendó su colaboración con la Cruz Roja Saltillo mediante una iniciativa que involucró a trabajadores de distintas áreas de la institución educativa.

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