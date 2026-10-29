Dona UAdeC más de 115 mil pesos a Cruz Roja Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) entregó un donativo de 115 mil 220 pesos a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, como resultado de la participación de 707 trabajadores de distintas dependencias, escuelas y facultades de la Unidad Sureste. La aportación busca contribuir al funcionamiento de los servicios de atención y asistencia humanitaria que brinda la institución a la población, mediante una iniciativa que reunió la colaboración voluntaria de la comunidad universitaria.

La entrega se realizó en el Auditorio de la Facultad de Economía, con la presencia del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el tesorero de la Universidad, Evaristo Alférez Rodríguez; la coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Valdés García, y representantes de la Cruz Roja Saltillo. Entre ellos estuvieron el vicepresidente del Consejo de la institución, José Antonio Rodríguez Fuentes, y la directora general, Dinorah López Loaisa, además de integrantes de la comunidad docente y estudiantil.

BUSCAN FORTALECER COLABORACIÓN EN SALUD Durante el acto, Karla Valdés García agradeció la participación de las autoridades universitarias y del personal que contribuyó a la recaudación, al señalar que la cooperación entre ambas instituciones permite respaldar servicios fundamentales como la salud y la educación. Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que la formación universitaria también implica desarrollar valores y fomentar la participación social. En ese sentido, señaló que el donativo es resultado del trabajo en equipo, la solidaridad y la responsabilidad de la comunidad universitaria.

Asimismo, reiteró la disposición de la UAdeC para mantener la colaboración con la Cruz Roja y desarrollar proyectos conjuntos en áreas como salud, salud mental y formación profesional. Rodríguez Fuentes agradeció la aportación y señaló que los recursos contribuirán a fortalecer la labor humanitaria de la institución, mejorar la capacidad de atención y apoyar las acciones orientadas a salvar vidas.

También reconoció la responsabilidad social de los trabajadores universitarios y destacó que la coordinación entre ambas instituciones permite ampliar el alcance de las acciones en favor de las personas y familias que requieren asistencia. Con esta aportación, la UAdeC refrendó su colaboración con la Cruz Roja Saltillo mediante una iniciativa que involucró a trabajadores de distintas áreas de la institución educativa.