Motociclista choca contra remolque y pierde la vida, en Saltillo

Circulaba de sur a norte y, metros antes de llegar al conocido “Mono Sentado”, sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, salió del camino. La motocicleta impactó directamente la parte trasera izquierda de un remolque estacionado, el cual era jalado por un tractocamión Kenworth modelo 2014 con placas 23VA1F.

La víctima fue identificada como Benito N., de 49 años de edad, con domicilio en la colonia Omega. De acuerdo con el informe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el hombre viajaba a bordo de una motocicleta Italika modelo 2019, color negro y sin placas de circulación.

Un hombre de 49 años no logró llegar a su domicilio, donde lo esperaban su esposa e hijos, luego de sufrir un accidente sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de las oficinas de la Guardia Nacional (GN).

Eduardo Alfaro, operador del tráiler, manifestó que había estacionado la unidad fuera del camino y se encontraba dormido en el camarote.

Al sentir un fuerte golpe, descendió para averiguar lo ocurrido y encontró a un hombre tendido sobre el pavimento. La víctima vestía una camisa de mezclilla azul, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Junto con otras personas intentó auxiliarlo; sin embargo, el hombre no respondió, por lo que realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 911. A la llegada de los paramédicos, se confirmó que el motociclista presentaba una herida abrasiva en el pecho.

Paramédicos de la ambulancia 220 confirmaron el fallecimiento del conductor de la motocicleta.

Durante las diligencias, agentes de la Policía de Investigación entrevistaron a Brandon Uriel Ríos, hijo del fallecido.

El joven informó que recibió una llamada telefónica en la que le notificaron que su padre había sufrido un accidente, por lo que se trasladó al lugar.

Señaló que logró identificarlo por la cachucha roja que usaba diariamente y por el casco de seguridad de color negro.

Elementos de la Policía de Vialidad y Tránsito se hicieron cargo del aseguramiento de los vehículos y los pusieron a disposición del Ministerio Público.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) con el apoyo de una empresa funeraria.