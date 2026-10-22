Protección Civil prohibe recorridos al interior del Hotel La Torre por fiesta de Halloween
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Lumina Nights se anunció para el 24 de octubre en el abandonado Hotel La Torre de Saltillo, con un pase exclusivo que incluye recorridos del terror al interior del inmueble
El Hotel La Torre no reúne las condiciones de seguridad para recibir visitantes, por lo que los recorridos al interior del inmueble no serán viables durante el evento de Halloween “Lumina Nights”, anunciado para el próximo 24 de octubre, señaló el subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán.
El funcionario explicó que personal de la dependencia realizó una inspección en el edificio, que permanece en desuso desde hace años, y determinó que su infraestructura representa riesgos para quienes ingresen. Advirtió que algunas áreas presentan condiciones peligrosas, como ventanas que ya no cuentan con los elementos necesarios para garantizar la seguridad.
La revisión se realizó luego de que circularan publicaciones en redes sociales que anunciaban recorridos al interior del hotel. Según Durán, los organizadores informaron a la dependencia que las actividades se llevarán a cabo únicamente en la explanada del inmueble. No obstante, precisó que la autorización para utilizar ese espacio corresponde al municipio, que deberá determinar si se cumplen los requisitos y permisos correspondientes.
De acuerdo con la información disponible del evento, “Lumina Nights” ofrece entradas generales de 500 pesos, que incluyen el acceso a la fiesta y un recorrido del terror, así como un paquete “All Inclusive” de mil 750 pesos, que contempla baños VIP, entradas ilimitadas con fila preferencial y bebidas incluidas.
Ante esta situación, Protección Civil recomendó mantener delimitada y clausurada el área del edificio para impedir el ingreso de personas.