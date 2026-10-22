Protección Civil prohibe recorridos al interior del Hotel La Torre por fiesta de Halloween

El Hotel La Torre no reúne las condiciones de seguridad para recibir visitantes, por lo que los recorridos al interior del inmueble no serán viables durante el evento de Halloween “Lumina Nights”, anunciado para el próximo 24 de octubre, señaló el subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán.

El funcionario explicó que personal de la dependencia realizó una inspección en el edificio, que permanece en desuso desde hace años, y determinó que su infraestructura representa riesgos para quienes ingresen. Advirtió que algunas áreas presentan condiciones peligrosas, como ventanas que ya no cuentan con los elementos necesarios para garantizar la seguridad.