Saltillo: Abandona su auto tras chocar contra camioneta en la Topo Chico

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    Saltillo: Abandona su auto tras chocar contra camioneta en la Topo Chico
    El automóvil Aveo quedó con daños de pérdida total tras impactarse contra una camioneta estacionada. MARTÍN ROJAS
    Saltillo: Abandona su auto tras chocar contra camioneta en la Topo Chico
    El frente del vehículo responsable resultó completamente destruido por el fuerte impacto. MARTÍN ROJAS
    Saltillo: Abandona su auto tras chocar contra camioneta en la Topo Chico
    La camioneta estacionada fue proyectada varios metros hacia adelante tras el choque. MARTÍN ROJAS
    Saltillo: Abandona su auto tras chocar contra camioneta en la Topo Chico
    Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el traslado de las unidades al corralón. MARTÍN ROJAS

El responsable perdió el control del volante y huyó del lugar; el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales

El conductor de un automóvil Chevrolet Aveo provocó un aparatoso accidente en Saltillo al perder el control del volante sobre calles de la colonia Topo Chico e impactarse contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:50 horas, cuando el implicado circulaba sobre la calle Mariano Matamoros, de norte a sur. Al llegar al cruce con David Berlanga, presuntamente debido al exceso de velocidad, perdió el control de la unidad.

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El vehículo se impactó contra una camioneta Chevrolet tipo pick up que estaba estacionada. Tras el choque, el Aveo quedó con daños de pérdida total, mientras que la unidad afectada fue proyectada varios metros hacia adelante.

Luego del accidente, el responsable descendió del automóvil y huyó con rumbo desconocido, dejando abandonada la unidad.

Al escuchar el fuerte estruendo, el propietario de la camioneta salió de su domicilio y encontró el vehículo dañado, por lo que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos. Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón y el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrió una carpeta de investigación para localizar al propietario del automóvil y deslindar responsabilidades.

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