Saltillo: talan sin permiso siete árboles adultos en la colonia República

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    Saltillo: talan sin permiso siete árboles adultos en la colonia República
    Los árboles de tipo trueno fueron retirados de una jardinera donde durante años brindaron sombra a vecinos y peatones de la colonia República. HOMERO SÁNCHEZ

El reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental indica que los árboles deben ser repuestos en caso de tala

Siete árboles de tipo trueno fueron talados en la colonia República sin permiso del Gobierno Municipal de Saltillo.

Fue en el cruce de las calles Chiapas y Torreón en la colonia República, donde se encontraban plantados, en las jardineras de un domicilio particular, y fueron talados prácticamente hasta la base del tronco.

Los árboles brindaban sombra a la esquina de las mencionadas vialidades; sin embargo, ahora solo queda una parte mínima de la base de cada uno.

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$!Los siete árboles fueron cortados casi hasta la base del tronco en un domicilio ubicado en el cruce de Chiapas y Torreón, en la colonia República.
Los siete árboles fueron cortados casi hasta la base del tronco en un domicilio ubicado en el cruce de Chiapas y Torreón, en la colonia República. HOMERO SÁNCHEZ

Personal del Gobierno Municipal de Saltillo acudió al domicilio la tarde de este martes y la mañana de este miércoles para entregar un acta por ”poda inmoderada”.

El Gobierno Municipal además informó que el acta notifica al propietario del inmueble sobre la posibilidad de hacerse acreedor a una multa.

TALA Y PODA SIN PERMISO, PROHIBIDAS POR REGLAMENTO

El Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental establece que se requiere autorización para talar o podar árboles, al ser considerados de interés público.

En el artículo 41 se menciona que cualquier cambio o afectación a la vegetación urbana debe contar con autorización de la Dirección de Medio Ambiente municipal.

Asimismo, el artículo siguiente establece que “el derribo, extracción, trasplante, remoción de vegetación o cualquier actividad que pueda disminuir o afectar la arborización urbana de un área verde pública o privada solo podrá efectuarse previa autorización”.

Dicha autorización se otorga en casos en los que la vegetación represente un riesgo inminente para la ciudadanía, se compruebe que el árbol está muerto, afecte significativamente la imagen urbana, obstruya o modifique una vivienda, o cuando las ramas o raíces dañen una construcción o el equipamiento urbano.

En cualquier caso, la persona interesada debe cubrir el pago correspondiente por el permiso y reponer el árbol.

$!Personal del Municipio notificó a los propietarios mediante un acta por poda inmoderada y advirtió sobre la posible aplicación de una multa.
Personal del Municipio notificó a los propietarios mediante un acta por poda inmoderada y advirtió sobre la posible aplicación de una multa. HOMERO SÁNCHEZ

A UNA CUADRA, MULTA EJEMPLAR EN 2024

En 2024, a una cuadra del sitio donde fueron talados los árboles esta semana, la tienda MaxiChina también derribó tres árboles adultos, situación que derivó en una multa de 325 mil pesos.

En ese entonces, un empleado del establecimiento, con dificultades para comunicarse en español, señaló que desconocía que era necesario contar con permisos para realizar la tala.

El juez municipal Héctor Cano determinó la sanción económica en octubre de ese año y ordenó, además, la plantación de 50 árboles adultos en una plaza pública como medida de reparación.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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