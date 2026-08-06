Motociclista resulta lesionado tras accidente vial, en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este jueves tras verse involucrado en un choque automovilístico registrado en el fraccionamiento Las Huertas, en Ramos Arizpe, Coahuila.

El accidente fue reportado alrededor de las 17:30 horas en el cruce de la calle Leopoldo Padilla y Anacahuita, hasta donde acudieron paramédicos de Protección Civil para brindar atención al afectado.

En el percance participó una motocicleta conducida por Óscar N., de 31 años, quien circulaba de sur a norte. El segundo vehículo involucrado fue un Chevrolet Sonic, cuyo conductor, identificado como José de Jesús N., presuntamente le habría invadido el derecho de paso.