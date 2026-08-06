Motociclista resulta lesionado tras accidente vial, en Saltillo

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    Motociclista resulta lesionado tras accidente vial, en Saltillo
    El lesionado fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja.
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Auto lo embiste y lo deja mal herido en el bulevar Leopoldo Padilla

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este jueves tras verse involucrado en un choque automovilístico registrado en el fraccionamiento Las Huertas, en Ramos Arizpe, Coahuila.

El accidente fue reportado alrededor de las 17:30 horas en el cruce de la calle Leopoldo Padilla y Anacahuita, hasta donde acudieron paramédicos de Protección Civil para brindar atención al afectado.

En el percance participó una motocicleta conducida por Óscar N., de 31 años, quien circulaba de sur a norte. El segundo vehículo involucrado fue un Chevrolet Sonic, cuyo conductor, identificado como José de Jesús N., presuntamente le habría invadido el derecho de paso.

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Tras la valoración médica, se informó que el motociclista presentaba un traumatismo craneoencefálico moderado y abrasiones en el pómulo derecho, por lo que fue trasladado en código amarillo a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a bordo de la ambulancia 482 de Protección Civil.

Elementos de tránsito tomaron conocimiento del accidente y el caso fue turnado al Ministerio Público del fuero común, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades por los daños y las lesiones ocasionadas.

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