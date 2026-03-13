Motociclista resulta lesionado tras ser arrollado en bulevar Miguel Ramos Arizpe

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente ocurrido sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de las instalaciones de FedEx, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con información de elementos de la Policía Municipal que acudieron al lugar, el conductor de la motocicleta circulaba por el carril izquierdo cuando intentó cambiar al carril derecho para evitar impactarse contra otro vehículo, pero perdió el control y derrapó sobre la vialidad.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca camioneta cargada con salsa en Ramos Arizpe; conductor resulta con golpes leves

Tras la caída, un camión que circulaba por el carril central lo arrolló y continuó su camino, retirándose del sitio sin detenerse a prestar ayuda.