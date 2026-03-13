Motociclista resulta lesionado tras ser arrollado en bulevar Miguel Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Motociclista resulta lesionado tras ser arrollado en bulevar Miguel Ramos Arizpe
    Un camión que circulaba por el carril central lo arrolló tras la caída. CORTESÍA

Al cambiar de carril, perdió el control y derrapó sobre la vialidad

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente ocurrido sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de las instalaciones de FedEx, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con información de elementos de la Policía Municipal que acudieron al lugar, el conductor de la motocicleta circulaba por el carril izquierdo cuando intentó cambiar al carril derecho para evitar impactarse contra otro vehículo, pero perdió el control y derrapó sobre la vialidad.

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Tras la caída, un camión que circulaba por el carril central lo arrolló y continuó su camino, retirándose del sitio sin detenerse a prestar ayuda.

$!Paramédicos valoraron al lesionado en el sitio para determinar la gravedad de sus lesiones
Paramédicos valoraron al lesionado en el sitio para determinar la gravedad de sus lesiones CORTESÍA

Paramédicos que atendieron el reporte valoraron al lesionado en el lugar para determinar la gravedad de sus lesiones; posteriormente se informó que sería trasladado a la Clínica 88 del IMSS en estado estable.

El afectado fue identificado como Jonathan Antonio Trujillo Ortiz, de 28 años. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se espera el diagnóstico médico correspondiente.

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