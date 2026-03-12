Vuelca camioneta cargada con salsa en Ramos Arizpe; conductor resulta con golpes leves

Con golpes diversos, pero ninguno de consideración, terminó un operador de una camioneta luego de volcar la tarde de este jueves sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del aeropuerto Plan de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe.

Juan Manuel “N”, de 50 años, circulaba por dicha vialidad, entre las calles Nogales y avenida Industrial, por el carril central cuando ocurrió el percance, tras el cual la unidad se arrastró varios metros sobre la vialidad.

