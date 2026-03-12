Vuelca camioneta cargada con salsa en Ramos Arizpe; conductor resulta con golpes leves

Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Vuelca camioneta cargada con salsa en Ramos Arizpe; conductor resulta con golpes leves
    La pesada unidad, que terminó de costado, transportaba cajas de salsa que quedaron esparcidas en la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

Un hombre de 50 años resultó con golpes leves luego de volcar la camioneta que conducía sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, frente al aeropuerto Plan de Guadalupe

Con golpes diversos, pero ninguno de consideración, terminó un operador de una camioneta luego de volcar la tarde de este jueves sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del aeropuerto Plan de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe.

Juan Manuel “N”, de 50 años, circulaba por dicha vialidad, entre las calles Nogales y avenida Industrial, por el carril central cuando ocurrió el percance, tras el cual la unidad se arrastró varios metros sobre la vialidad.

Conforme a los primeros reportes, al llegar a la altura del aeropuerto el conductor realizó una maniobra brusca con el volante, aparentemente para esquivar un choque, lo que provocó que perdiera el control de la unidad, una camioneta Nissan NP300, que terminó volcada sobre el carril central.

Decenas de cajas de salsa quedaron esparcidas sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe tras la volcadura de la camioneta.
Decenas de cajas de salsa quedaron esparcidas sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe tras la volcadura de la camioneta. ULISES MARTÍNEZ

Automovilistas dieron aviso al sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y prestaron atención prehospitalaria al conductor, quien presentó golpes leves y no requirió traslado a un hospital, quedándose en el sitio.

Autoridades municipales realizaron labores de abanderamiento mientras se retiraban las cajas de salsa y la camioneta volcada.
Autoridades municipales realizaron labores de abanderamiento mientras se retiraban las cajas de salsa y la camioneta volcada. ULISES MARTÍNEZ

La camioneta transportaba varias cajas de salsa, las cuales quedaron esparcidas sobre la carpeta asfáltica y fuera de esta, a un costado del puente vehicular, tras la volcadura.

El conductor de la unidad cargada con salsa fue atendido por paramédicos y no requirió traslado a un hospital.
El conductor de la unidad cargada con salsa fue atendido por paramédicos y no requirió traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizaron labores de abanderamiento mientras se retiraba la unidad y se limpiaba la vialidad.

