Motociclista se impacta contra camioneta, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Motociclista se impacta contra camioneta, en Saltillo
    Paramédicos llegaron al lugar de los hechos para atender al motociclista.
    Motociclista se impacta contra camioneta, en Saltillo

Empleado de una reconocida frutería resultó herido al chocar en colonia la González

Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra una camioneta que presuntamente le invadió el derecho de paso, en calles de la colonia González.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Otilio González y Río Colorado, por donde Santiago Joel N., de 27 años, circulaba de oriente a poniente a bordo de su motocicleta.

Al llegar a la intersección, una camioneta Nissan X-Trail, conducida por una mujer adulta mayor, que transitaba de sur a norte, presuntamente se atravesó en su trayectoria, provocando el impacto.

La motocicleta se estrelló contra el ángulo delantero derecho de la camioneta, lo que ocasionó que el conductor saliera proyectado y cayera sobre la carpeta asfáltica.

El lesionado permaneció tendido sobre el pavimento durante varios minutos al manifestar dolor en las piernas, la cadera y la cintura, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-de-21-anos-se-quita-la-vida-en-saltillo-KG22536396

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y, tras valorarlo, descartaron que presentara fracturas.

No obstante, el motociclista solicitó a la compañía aseguradora de la camioneta la expedición de un pase médico para continuar con su atención en un hospital durante las horas posteriores al percance.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y, tras la intervención de las aseguradoras, ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesario poner a disposición del Ministerio Público a la conductora involucrada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mario Jesús González recibió el nombramiento como nuevo director de Seguridad Pública de General Cepeda.

Relevan a director de Seguridad Pública de General Cepeda
Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni los planteles han informado cómo se aplicará la disposición federal en Coahuila.

Cierre de escuelas militarizadas alcanzaría a dos planteles de Coahuila
Para evitar desagradables sorpresas, autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas con llave antes de salir de casa durante el periodo vacacional.

Coahuila: Recomiendan asegurar viviendas antes de salir de vacaciones
Efraín Cobarrubias Rincón, exobrero del departamento BOF de Planta 1, murió la noche del miércoles a causa de un paro cardíaco.

Muere otro extrabajador de AHMSA; suman 85 fallecidos desde el cierre de la empresa
Agsal concluyó la reparación de la línea de conducción y comenzó el proceso de llenado y presurización de la red para recuperar el suministro.

Restablecimiento del servicio de agua en Saltillo será gradual; podría tardar hasta tres días
Activistas y familiares de víctimas de feminicidio se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y atención a las víctimas indirectas.

Cinco feminicidios en julio sacuden a Coahuila; activistas exigen activar protocolos de protección
En la trampa

En la trampa
Carga perpetua

Carga perpetua