Motociclista se impacta contra camioneta, en Saltillo
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Empleado de una reconocida frutería resultó herido al chocar en colonia la González
Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra una camioneta que presuntamente le invadió el derecho de paso, en calles de la colonia González.
El accidente ocurrió en el cruce de la calle Otilio González y Río Colorado, por donde Santiago Joel N., de 27 años, circulaba de oriente a poniente a bordo de su motocicleta.
Al llegar a la intersección, una camioneta Nissan X-Trail, conducida por una mujer adulta mayor, que transitaba de sur a norte, presuntamente se atravesó en su trayectoria, provocando el impacto.
La motocicleta se estrelló contra el ángulo delantero derecho de la camioneta, lo que ocasionó que el conductor saliera proyectado y cayera sobre la carpeta asfáltica.
El lesionado permaneció tendido sobre el pavimento durante varios minutos al manifestar dolor en las piernas, la cadera y la cintura, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y, tras valorarlo, descartaron que presentara fracturas.
No obstante, el motociclista solicitó a la compañía aseguradora de la camioneta la expedición de un pase médico para continuar con su atención en un hospital durante las horas posteriores al percance.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y, tras la intervención de las aseguradoras, ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesario poner a disposición del Ministerio Público a la conductora involucrada.