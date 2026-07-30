Motociclista se impacta contra camioneta, en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra una camioneta que presuntamente le invadió el derecho de paso, en calles de la colonia González.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Otilio González y Río Colorado, por donde Santiago Joel N., de 27 años, circulaba de oriente a poniente a bordo de su motocicleta.

Al llegar a la intersección, una camioneta Nissan X-Trail, conducida por una mujer adulta mayor, que transitaba de sur a norte, presuntamente se atravesó en su trayectoria, provocando el impacto.

La motocicleta se estrelló contra el ángulo delantero derecho de la camioneta, lo que ocasionó que el conductor saliera proyectado y cayera sobre la carpeta asfáltica.

El lesionado permaneció tendido sobre el pavimento durante varios minutos al manifestar dolor en las piernas, la cadera y la cintura, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.