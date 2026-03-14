Motociclista se pasa el semáforo en rojo y provoca colisión en la Zona Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Motociclista se pasa el semáforo en rojo y provoca colisión en la Zona Centro de Saltillo
    El motociclista quedó tendido sobre el pavimento tras el impacto en el cruce. MARTÍN ROJAS

Un motociclista provocó un accidente durante la madrugada al no respetar la luz roja del semáforo en el cruce de Ignacio Allende y Presidente Cárdenas

Un motociclista provocó un accidente vial durante la madrugada luego de ignorar la luz roja del semáforo en un cruce del centro de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando Ángel “N” circulaba en motocicleta por la calle Ignacio Allende. Al llegar al cruce con Presidente Cárdenas, presuntamente no respetó el alto, por lo que terminó impactándose contra un Honda City que avanzaba con luz verde de poniente a oriente.

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$!Autoridades viales consignaron el accidente ante el Ministerio Público.
Autoridades viales consignaron el accidente ante el Ministerio Público. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, el motociclista quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que el conductor del automóvil perdió el control y derrapó varios metros, logrando detenerse casi en el cruce con Ignacio Zaragoza.

Automovilistas que presenciaron el percance auxiliaron al motociclista y solicitaron apoyo al 911; al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal.

$!El automóvil derrapó varios metros antes de detenerse tras el choque.
El automóvil derrapó varios metros antes de detenerse tras el choque. MARTÍN ROJAS

Tras la valoración correspondiente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

Finalmente, ambos vehículos fueron asegurados y consignados ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades.

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