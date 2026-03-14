Motociclista se pasa el semáforo en rojo y provoca colisión en la Zona Centro de Saltillo

Un motociclista provocó un accidente vial durante la madrugada luego de ignorar la luz roja del semáforo en un cruce del centro de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando Ángel “N” circulaba en motocicleta por la calle Ignacio Allende. Al llegar al cruce con Presidente Cárdenas, presuntamente no respetó el alto, por lo que terminó impactándose contra un Honda City que avanzaba con luz verde de poniente a oriente.

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