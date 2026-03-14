Motociclista se pasa el semáforo en rojo y provoca colisión en la Zona Centro de Saltillo
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Un motociclista provocó un accidente durante la madrugada al no respetar la luz roja del semáforo en el cruce de Ignacio Allende y Presidente Cárdenas
Un motociclista provocó un accidente vial durante la madrugada luego de ignorar la luz roja del semáforo en un cruce del centro de Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando Ángel “N” circulaba en motocicleta por la calle Ignacio Allende. Al llegar al cruce con Presidente Cárdenas, presuntamente no respetó el alto, por lo que terminó impactándose contra un Honda City que avanzaba con luz verde de poniente a oriente.
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Tras el impacto, el motociclista quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que el conductor del automóvil perdió el control y derrapó varios metros, logrando detenerse casi en el cruce con Ignacio Zaragoza.
Automovilistas que presenciaron el percance auxiliaron al motociclista y solicitaron apoyo al 911; al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal.
Tras la valoración correspondiente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.
Finalmente, ambos vehículos fueron asegurados y consignados ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades.