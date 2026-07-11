Motociclista termina hospitalizado tras choque en la Zona Centro de Saltillo

Un motociclista resultó lesionado la noche del viernes luego de verse involucrado en un accidente con un automóvil en la Zona Centro de Saltillo. El conductor de un Chevrolet Malibú presuntamente le quitó el derecho de paso al incorporarse a la circulación. El percance ocurrió alrededor de las 23:40 horas. César circulaba en motocicleta sobre la calzada Emilio Carranza, de sur a norte. Al llegar al cruce con la calle Melchor Múzquiz, el conductor del Malibú, que se encontraba estacionado sobre la acera oriente, inició la marcha para incorporarse hacia el poniente.

Al realizar la maniobra sin la debida precaución, invadió la trayectoria del motociclista. Tras el impacto, César salió proyectado contra la carpeta asfáltica y terminó debajo del automóvil. Testigos del accidente auxiliaron de inmediato al lesionado. De acuerdo con la información recabada en el lugar, presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Además de las lesiones ocasionadas por el choque, tuvo dificultades para incorporarse por su propio pie.

Elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos por el sector observaron el accidente y abanderaron la circulación para prevenir otro percance. Minutos después, oficiales de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y detuvieron al conductor del Malibú, quien fue señalado por testigos como el presunto responsable.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón. El accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.