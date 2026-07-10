Choca contra tráiler y muere prensado, en Saltillo

De acuerdo con información del Agrupamiento de Policía de Acción y Reacción (PAR) de la Policía Estatal de Coahuila, el vehículo circulaba de sur a norte cuando, al llegar a la curva ubicada entre los ejidos Guadalupe Victoria y Carneros, el conductor presuntamente se quedó dormido al volante.

La víctima fue identificada como Alan Rodolfo Arenas Toledo, de 33 años de edad, quien conducía una camioneta Peugeot Partner de color blanco.

El percance ocurrió la noche del viernes, a la altura del kilómetro 314, donde la camioneta que conducía chocó contra un tráiler.

Un hombre originario del municipio de Pesquería, Nuevo León, perdió la vida tras verse involucrado en un accidente carretero sobre la carretera federal 54 Zacatecas–Saltillo, a la altura del ejido Carneros.

Como consecuencia, la camioneta salió de la carpeta asfáltica hacia el lado derecho. Al intentar reincorporarse a la carretera, el conductor perdió el control de la unidad, que dio varios giros e invadió el carril contrario.

En ese momento fue impactada en uno de sus costados por un tractocamión que circulaba en sentido opuesto y que remolcaba dos tolvas para concreto. Debido a la fuerza del impacto, la camioneta fue arrastrada varios metros.

El conductor de la Peugeot perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante sufrió lesiones de gravedad y fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Debido a la magnitud del accidente, también fue necesaria la intervención de personal de Rescate Urbano para apoyar en las labores de auxilio y liberar la unidad siniestrada.

Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional División Carreteras acordonaron el área y realizaron el cierre de la circulación en ambos sentidos para facilitar las maniobras de rescate, el retiro de los vehículos y las diligencias periciales. La vialidad permaneció cerrada desde aproximadamente las 21:30 horas.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan determinar con precisión las causas del accidente. Hasta el cierre de esta edición, las diligencias ministeriales aún continuaban.