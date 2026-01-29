Muerde perro callejero a menor de 8 años camino a la escuela en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 enero 2026
    Muerde perro callejero a menor de 8 años camino a la escuela en Saltillo
    José Xavier, de 8 años, fue mordido por un perro callejero frente a la Escuela Primaria Federal J. Félix Campos Corona. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al niño y lo trasladaron a la Clínica 1 para su valoración y seguimiento médico

Un menor de 8 años fue mordido por un perro callejero frente a la Escuela Primaria Federal J. Félix Campos Corona, ubicada en la colonia Gaspar Valdés, la mañana de este jueves en Saltillo.

El incidente ocurrió cuando dos perros peleaban en la vía pública, generando un riesgo para quienes transitaban por la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: conductor de pipa casi provoca una tragedia al generar fuga de gas tras fuerte choque

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al menor antes de trasladarlo a la Clínica 1.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al menor antes de trasladarlo a la Clínica 1. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El menor, José Xavier, caminaba acompañado de su madre, Jusieleth ¨N¨, y al pasar cerca de los animales, uno de ellos se abalanzó y lo mordió en la pierna izquierda.

El ataque provocó una lesión que requirió atención médica, por lo que se solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia. La Policía Municipal acudió al lugar, mientras testigos alertaban para que el menor recibiera atención lo antes posible.

$!Autoridades escolares deberán reforzar la vigilancia en el exterior para prevenir futuros incidentes.
Autoridades escolares deberán reforzar la vigilancia en el exterior para prevenir futuros incidentes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al niño a la Clínica 1 para su valoración y seguimiento médico.

En el sitio se informó que dos personas, entre ellas Isamar ¨N¨, suelen alimentar al perro involucrado, aunque señalaron que no es de su propiedad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si alguna autoridad tomará medidas respecto al animal. Las autoridades de la escuela deberán reforzar la vigilancia en el exterior de la institución para prevenir incidentes similares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Perros
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
De descarriados a descarrilados

De descarriados a descarrilados
true

La mañanera presidencial: una fórmula que se agotó
true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA

Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA
Los grupos han tratado de encontrar un equilibrio entre las críticas a la retórica de la administración y el continuo apoyo a la aplicación de la ley.

¿Por qué los asesinatos de Minneapolis han creado una brecha entre Trump y los grupos pro armas?
El beisbol de Saltillo volvió a tener representación en lo más alto del circuito invernal.

De Saltillo al bicampeonato: Luis Carlos Martínez vuelve a levantar el título de la LMP
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado
Palestinos esperan en el paso fronterizo de Rafa, tras dos años de guerra, la reapertura permitiría que miles de personas que huyeron del enclave regresen a sus hogares.

Israel anuncia la reapertura de la frontera entre Gaza y Egipto