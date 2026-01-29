Muerde perro callejero a menor de 8 años camino a la escuela en Saltillo

Un menor de 8 años fue mordido por un perro callejero frente a la Escuela Primaria Federal J. Félix Campos Corona, ubicada en la colonia Gaspar Valdés, la mañana de este jueves en Saltillo. El incidente ocurrió cuando dos perros peleaban en la vía pública, generando un riesgo para quienes transitaban por la zona. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: conductor de pipa casi provoca una tragedia al generar fuga de gas tras fuerte choque

El menor, José Xavier, caminaba acompañado de su madre, Jusieleth ¨N¨, y al pasar cerca de los animales, uno de ellos se abalanzó y lo mordió en la pierna izquierda. El ataque provocó una lesión que requirió atención médica, por lo que se solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia. La Policía Municipal acudió al lugar, mientras testigos alertaban para que el menor recibiera atención lo antes posible.