Muere adulto mayor tras ser atropellado por camión refresquero, en Saltillo

Don Benito N. falleció en el área de Traumatología de la Clínica 2 del Seguro Social, víctima de un atropellamiento ocurrido frente al panteón de Santiago.

Contaba con 74 años de edad, y sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley. Permaneció internado en la cama número 236, diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo.

El accidente ocurrió el sábado 25 de abril sobre la calzada Francisco I. Madero, casi en la esquina con la calle Capitán Santos Rojo. El adulto mayor cruzaba la avenida para tomar el camión que lo trasladaría al municipio de General Cepeda, Coahuila.

Un camión refresquero, que circulaba de oriente a poniente y era conducido por Cristian Emanuel N., de 33 años, lo embistió. Aunque el conductor intentó frenar, dejando una huella de más de 50 metros sobre el pavimento, no logró evitar el impacto contra el septuagenario.

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Tras el golpe, Benito cayó al pavimento, resultando gravemente herido, por lo que fue trasladado al Hospital General. El jueves 30 de abril, la familia solicitó su traslado al IMSS, donde permaneció internado cerca de 24 horas.

Elementos de la Policía Municipal Preventiva detuvieron al probable responsable, quien fue consignado ante el Ministerio Público. Días después, obtuvo su libertad mediante un acuerdo con su aseguradora, comprometiéndose a cubrir los gastos generados en el primer hospital.

Ahora, la situación legal de Cristian se ha complicado, ya que deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde el delito podría ser reclasificado como homicidio culposo.