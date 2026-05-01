Conductora embiste y mata a hombre de origen chino, en Saltillo

Un hombre de origen chino murió de manera instantánea al ser embestido por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, frente a la colonia Lomas del Sur.

Todo ocurrió cerca de las 8:00 de la noche, cuando Minwong ZChap, de 53 años de edad, quien laboraba en una empresa manufacturera al sur de Saltillo, intentaba cruzar la vialidad. Junto con un grupo aproximado de 10 personas de su misma nacionalidad, cruzaban a pie en sentido de poniente a oriente.

Lograron llegar al camellón central, ubicado en una curva pronunciada a la altura de la calle Jesús Berlanga Farías. Sin embargo, él fue el único que se aventuró a atravesar el carril de sur a norte, momento en el que fue proyectado por un automóvil Chevrolet Malibú que circulaba por el carril izquierdo.

El accidente ocurrió a un costado de unas cámaras urbanas y, a pesar de que la conductora del vehículo, Nancy N., de 40 años de edad, intentó frenar, no logró evitar el impacto. Tras el choque, el automóvil se desvió hacia el costado derecho, donde terminó impactándose contra un montículo de tierra.

Debido a la fuerza del golpe, el hombre fue proyectado a una distancia superior a los 20 metros. Una traductora que acompañaba al grupo fue quien realizó el llamado al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvar a Minwong, quien fue declarado sin vida.

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La probable responsable detuvo su marcha aproximadamente 150 metros más adelante del lugar del percance, donde fue asegurada por oficiales de Tránsito Municipal de Saltillo. Deberá responder por el delito de homicidio culposo y permanecerá bajo arresto por un plazo de 48 horas.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó el acordonamiento del área para realizar el peritaje de tránsito terrestre. Con apoyo de videos de cámaras urbanas y declaraciones de testigos, se determinará el deslinde de responsabilidades.

Comerciantes de la zona señalaron que es urgente la instalación de un puente peatonal, ya que han ocurrido varios atropellamientos y los peatones arriesgan su vida al intentar cruzar la vialidad.