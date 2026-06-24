Muere adulto mayor tras sufrir caída en su domicilio de Ramos Arizpe

La persona fue identificada como Daniel ¨N¨, con domicilio en la calle Analco, de la colonia Ampliación Mirador. Su deceso fue confirmado durante la madrugada de este 24 de junio, luego de permanecer varios días bajo atención médica.

Un hombre de 86 años de edad falleció en las instalaciones del Hospital General de Saltillo días después de haber sufrido una caída de su propia altura en su domicilio, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, hecho que derivó en lesiones que complicaron su estado de salud.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el pasado 18 de junio Daniel sufrió un mareo que provocó que cayera y se golpeara la cabeza contra un mueble de madera. Tras el incidente, familiares solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe lo trasladaron inicialmente al Hospital Ixtlero y posteriormente fue enviado al Hospital General de Saltillo, donde ingresó con un probable evento vascular cerebral hemorrágico. Después de realizarle diversos estudios, el personal médico determinó que presentaba un traumatismo craneoencefálico.

Se informó que el paciente permaneció en observación debido a que su estado de salud era delicado. Durante la atención médica recibió el seguimiento correspondiente por parte del personal del hospital.

Según el reporte oficial, durante la madrugada el adulto mayor presentó un paro respiratorio, por lo que el equipo médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 20 minutos, sin obtener respuesta. El médico en turno confirmó el fallecimiento, mientras que las autoridades tomaron conocimiento del caso en el área de mortuorio, donde el cuerpo fue identificado por la familia y será entregado para los servicios correspondientes.