Se quita la vida en el patio de su casa en ejido de Saltillo; había discutido con su pareja

Un hombre decidió terminar con su vida la mañana de este miércoles en el patio de su domicilio ubicado en el ejido San Juan de la Vaquería, en Saltillo. El hallazgo fue realizado por su madre, quien lo descolgó y dio aviso al número de emergencias 911 para solicitar ayuda. Cerca de las 12:40 horas, las llamadas al sistema de emergencias fueron canalizadas al personal del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero, así como a las autoridades municipales, que arribaron al lugar del incidente.

Conforme a las primeras investigaciones, el hombre, identificado como Héctor ¨N¨, de 38 años de edad, fue localizado en el patio de la vivienda, suspendido de un árbol al que había atado una cuerda alrededor del cuello. Su madre lo bajó y, al arribo de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos, se le realizó una valoración; sin embargo, desafortunadamente ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento. Se dio a conocer que durante la mañana habría sostenido una discusión con su pareja sentimental, situación que presuntamente pudo haber influido en la decisión que tomó.

Tras ser asegurado el lugar por elementos de la Policía Municipal, se esperó la llegada de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron los indicios relacionados con el caso. Posteriormente, peritos de la dependencia llevaron a cabo el procesamiento de la escena y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinarán las causas del fallecimiento antes de ser entregado a sus familiares.