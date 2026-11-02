Muere apuñalado por su esposa, en Arteaga

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Saltillo
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    Muere apuñalado por su esposa, en Arteaga
    El deceso se registró en el Hospital General de Saltillo.

Día de muertos terminó en tragedia cuando un joven murió por herida de arma blanca

Un hombre de 29 años perdió la vida en el área de urgencias del Hospital General de Saltillo, luego de ser atacado con un arma blanca, presuntamente por su esposa, en el municipio de Arteaga, Coahuila.

El reporte de su fallecimiento provocó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y dar fe del cuerpo, identificado como Alán N.

De acuerdo con la información médica, el hombre permaneció internado durante algunos minutos en la cama número 10 del área de urgencias, debido a la gravedad de la lesión que presentaba. El diagnóstico señaló una herida penetrante toracoabdominal, que le provocó un desgarro o lesión de aproximadamente dos centímetros en el pericardio.

La agresión ocurrió en el ejido Huachichil, ubicado a un costado de la carretera federal 57, en el municipio de Arteaga.

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Tras el reporte de emergencia, una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de aquella localidad acudió al sitio alrededor de las 18:30 horas para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al Hospital General de Saltillo, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Por su parte, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) permanecieron a la espera de los familiares de la víctima, con el propósito de obtener información que permita conocer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y aportar datos sobre la identidad y el paradero de la presunta responsable.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si existen personas detenidas por estos hechos. En tanto, personal de Servicios Periciales de la FGE se trasladaría al lugar de la agresión para realizar el procesamiento de la escena, recabar indicios y aportar elementos a la carpeta de investigación.

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