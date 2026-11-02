Muere apuñalado por su esposa, en Arteaga

Un hombre de 29 años perdió la vida en el área de urgencias del Hospital General de Saltillo, luego de ser atacado con un arma blanca, presuntamente por su esposa, en el municipio de Arteaga, Coahuila.

El reporte de su fallecimiento provocó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y dar fe del cuerpo, identificado como Alán N.

De acuerdo con la información médica, el hombre permaneció internado durante algunos minutos en la cama número 10 del área de urgencias, debido a la gravedad de la lesión que presentaba. El diagnóstico señaló una herida penetrante toracoabdominal, que le provocó un desgarro o lesión de aproximadamente dos centímetros en el pericardio.

La agresión ocurrió en el ejido Huachichil, ubicado a un costado de la carretera federal 57, en el municipio de Arteaga.