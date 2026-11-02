Bomberos de Saltillo rescatan a cuatro personas de incendio en vivienda de Patria Nueva

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    Bomberos de Saltillo rescatan a cuatro personas de incendio en vivienda de Patria Nueva
    Bomberos de Saltillo pusieron a salvo a una persona adulta y tres menores atrapados en un incendio en Patria Nueva. CORTESÍA

Bomberos ingresaron al inmueble; una persona adulta y tres menores fueron valorados por paramédicos y resultaron ilesos

Una persona adulta y tres menores de edad fueron rescatados por elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, luego de quedar atrapados en un incendio registrado en una vivienda de la colonia Patria Nueva.

El siniestro movilizó a personal de la Estación 4, a cargo del teniente José Exiquio de la Rosa Acosta, quienes acudieron a la calle 3 tras recibir el reporte de un inmueble del que salía humo y en cuyo interior se escuchaban gritos de auxilio.

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Ante el riesgo para los ocupantes, los bomberos realizaron una entrada forzada y lograron poner a salvo a las cuatro personas, quienes fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Tras la valoración física, se confirmó que ninguna presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital.

EL FUEGO CONSUMIÓ MUEBLES Y PERTENENCIAS

Una vez controlada la situación de riesgo para los habitantes, los bomberos cortaron el suministro eléctrico mediante el retiro del medidor, como medida preventiva para evitar mayores complicaciones durante las maniobras.

$!El fuego consumió muebles, ropa, documentos y restos de un altar de muertos en una de las habitaciones.
El fuego consumió muebles, ropa, documentos y restos de un altar de muertos en una de las habitaciones. CORTESÍA

El fuego se concentró en una de las habitaciones, donde consumió un mueble de madera, ropa, documentos y restos de un altar de muertos.

Debido a las altas temperaturas, algunos cristales de las ventanas se rompieron, por lo que el personal realizó labores de ventilación natural y mecánica con apoyo de un extractor táctico para liberar el humo y disminuir la temperatura al interior del inmueble.

Posteriormente, los elementos efectuaron una búsqueda secundaria exhaustiva en las dos plantas de la vivienda, donde únicamente localizaron a un perro en el balcón, que se encontraba fuera de peligro.

$!Bomberos recomendaron no regresar al inmueble hasta que sean revisadas las instalaciones eléctricas y de gas.
Bomberos recomendaron no regresar al inmueble hasta que sean revisadas las instalaciones eléctricas y de gas. CORTESÍA

PIDEN NO REGRESAR AL DOMICILIO

Una vez extinguidas las llamas, los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento y remoción de brasas para descartar posibles puntos de reignición.

Antes de retirarse, recomendaron a los habitantes no regresar a la vivienda hasta que personal capacitado revise las instalaciones de gas y electricidad y determine que existen condiciones seguras para ocuparla nuevamente.

En la atención de la emergencia participaron Osvaldo Antonio Flores Alvarado, Sergio Gutiérrez Solís, Ricardo Pérez Vázquez, Carlos Rodríguez Betancourt y Hernán Jaziel Rodríguez Palacios, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Saltillo.

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