Vuelca camioneta tras chocar en Ramos Arizpe; reportan tres lesionados

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un aparatoso accidente automovilístico dejó tres personas lesionadas, una de ellas de gravedad, la noche de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la colonia Capellanía.

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de un Volkswagen Vento gris habría impactado por alcance a una camioneta Chirey Tiggo 7 Pro. A consecuencia del golpe, el conductor de esta última unidad perdió el control y terminó volcado sobre la vialidad.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia, cuyos integrantes encontraron a los tres involucrados con distintas lesiones y comenzaron las labores de auxilio.

CONDUCTOR QUEDA GRAVE

El conductor del Volkswagen Vento fue quien resultó con las lesiones más delicadas. Los socorristas le detectaron un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue clasificado en código rojo y trasladado de urgencia al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).