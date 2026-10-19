Vuelca camioneta tras chocar en Ramos Arizpe; reportan tres lesionados

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    Vuelca camioneta tras chocar en Ramos Arizpe; reportan tres lesionados
    El hombre lesionado presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS
    Vuelca camioneta tras chocar en Ramos Arizpe; reportan tres lesionados
    Vuelca camioneta tras chocar en Ramos Arizpe; reportan tres lesionados

El conductor de un Volkswagen Vento sufrió fractura de cráneo severo. Los dos ocupantes de una Chirey Tiggo 7 Pro terminaron lesionados y fueron llevados a la Clínica 2 del IMSS

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un aparatoso accidente automovilístico dejó tres personas lesionadas, una de ellas de gravedad, la noche de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la colonia Capellanía.

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de un Volkswagen Vento gris habría impactado por alcance a una camioneta Chirey Tiggo 7 Pro. A consecuencia del golpe, el conductor de esta última unidad perdió el control y terminó volcado sobre la vialidad.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia, cuyos integrantes encontraron a los tres involucrados con distintas lesiones y comenzaron las labores de auxilio.

CONDUCTOR QUEDA GRAVE

El conductor del Volkswagen Vento fue quien resultó con las lesiones más delicadas. Los socorristas le detectaron un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue clasificado en código rojo y trasladado de urgencia al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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Mientras tanto, los dos ocupantes de la camioneta volcada, un hombre de 35 años y una mujer de 29, sufrieron múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

Ambos recibieron atención prehospitalaria por parte de elementos de Protección Civil y fueron trasladados en código amarillo a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para una valoración médica.

Personal de Bomberos también acudió al lugar y realizó maniobras para eliminar riesgos derivados del choque y evitar que se registrara otro incidente en la zona.

Por su parte, elementos de la Policía Preventiva Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades.

Las autoridades deberán esclarecer la mecánica del percance, incluida la presunta colisión por alcance que habría provocado la volcadura de la camioneta.

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