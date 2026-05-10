Muere conductor tras brutal impacto contra tráiler en la carrtera federal 54

Un hombre perdió la vida de manera trágica durante la madrugada sobre la carretera federal número 54, luego de verse involucrado en un fuerte choque frontal presuntamente provocado por un tráiler que invadió el carril contrario a la altura del ejido Las Mangas. Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando la víctima circulaba con dirección hacia Saltillo a bordo de una camioneta Chevrolet Tornado. De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al tramo mencionado, el conductor de un tractocamión que transitaba en sentido opuesto perdió el control del volante por causas aún no determinadas y terminó invadiendo el carril contrario.

La maniobra provocó un violento impacto frontal que dejó completamente destrozada la camioneta de la víctima, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la magnitud del accidente. Tras el percance, el operador del tráiler presuntamente abandonó la pesada unidad y escapó del lugar para evadir su responsabilidad, dejando la escena del fatal choque.

Automovilistas que presenciaron lo ocurrido dieron aviso al sistema de emergencias 911, movilizándose elementos del Cuerpo de Bomberos y corporaciones de seguridad hasta el sitio. Paramédicos realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, únicamente pudieron confirmar el sensible fallecimiento del conductor de la camioneta. Minutos más tarde, familiares de la víctima arribaron al lugar sin dar crédito a lo sucedido, pues gritaban que no era justo lo ocurrido.

Elementos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios, mientras que efectivos de la Guardia Nacional mantuvieron abanderada la circulación para evitar otro accidente en la zona. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en tanto las autoridades abrieron una carpeta de investigación para localizar al trailero involucrado y deslindar responsabilidades.