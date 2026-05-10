Muere conductor tras brutal impacto contra tráiler en la carrtera federal 54

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Saltillo
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    Muere conductor tras brutal impacto contra tráiler en la carrtera federal 54
    El fuerte choque frontal dejó completamente destruida una camioneta Chevrolet Tornado, movilizando a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

El operador del tráiler presuntamente abandonó la pesada unidad y huyó del lugar tras provocar el fatal accidente carretero

Un hombre perdió la vida de manera trágica durante la madrugada sobre la carretera federal número 54, luego de verse involucrado en un fuerte choque frontal presuntamente provocado por un tráiler que invadió el carril contrario a la altura del ejido Las Mangas.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando la víctima circulaba con dirección hacia Saltillo a bordo de una camioneta Chevrolet Tornado. De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al tramo mencionado, el conductor de un tractocamión que transitaba en sentido opuesto perdió el control del volante por causas aún no determinadas y terminó invadiendo el carril contrario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/acelerado-choca-contra-arbol-y-abandona-su-vehiculo-en-saltillo-NO20596847
$!De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tractocamión presuntamente invadió el carril contrario antes de provocar el fatal accidente carretero.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tractocamión presuntamente invadió el carril contrario antes de provocar el fatal accidente carretero. MARTÍN ROJAS

La maniobra provocó un violento impacto frontal que dejó completamente destrozada la camioneta de la víctima, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la magnitud del accidente.

Tras el percance, el operador del tráiler presuntamente abandonó la pesada unidad y escapó del lugar para evadir su responsabilidad, dejando la escena del fatal choque.

$!Familiares de la víctima arribaron minutos después al lugar del accidente, donde entre gritos y lágrimas no daban crédito a lo ocurrido sobre la carretera federal 54.
Familiares de la víctima arribaron minutos después al lugar del accidente, donde entre gritos y lágrimas no daban crédito a lo ocurrido sobre la carretera federal 54. MARTÍN ROJAS

Automovilistas que presenciaron lo ocurrido dieron aviso al sistema de emergencias 911, movilizándose elementos del Cuerpo de Bomberos y corporaciones de seguridad hasta el sitio. Paramédicos realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, únicamente pudieron confirmar el sensible fallecimiento del conductor de la camioneta.

Minutos más tarde, familiares de la víctima arribaron al lugar sin dar crédito a lo sucedido, pues gritaban que no era justo lo ocurrido.

$!Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios, mientras la Guardia Nacional mantuvo resguardada la circulación en la zona.
Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios, mientras la Guardia Nacional mantuvo resguardada la circulación en la zona. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios, mientras que efectivos de la Guardia Nacional mantuvieron abanderada la circulación para evitar otro accidente en la zona.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en tanto las autoridades abrieron una carpeta de investigación para localizar al trailero involucrado y deslindar responsabilidades.

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