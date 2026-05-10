Acelerado choca contra árbol y abandona su vehículo en Saltillo

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila, luego de que el conductor de un Chrysler PT Cruiser perdiera el control y terminara estrellándose contra un árbol del camellón central, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando el automovilista circulaba de oriente a poniente sobre la mencionada vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, al salir de una curva a la altura del Parque Maravillas, el conductor presuntamente manejaba a exceso de velocidad, situación que provocó que perdiera el control del volante.