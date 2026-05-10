Acelerado choca contra árbol y abandona su vehículo en Saltillo

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    Acelerado choca contra árbol y abandona su vehículo en Saltillo
    El automóvil quedó en calidad de abandonado y fue trasladado a un corralón municipal mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para localizar al responsable. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió a la altura del Parque Maravillas, donde el conductor perdió el control al salir de una curva

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila, luego de que el conductor de un Chrysler PT Cruiser perdiera el control y terminara estrellándose contra un árbol del camellón central, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando el automovilista circulaba de oriente a poniente sobre la mencionada vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, al salir de una curva a la altura del Parque Maravillas, el conductor presuntamente manejaba a exceso de velocidad, situación que provocó que perdiera el control del volante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dormita-mujer-al-volante-y-provoca-choque-contra-dos-vehiculos-estacionados-en-saltillo-AO20596699
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio del percance para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro del vehículo siniestrado mediante el apoyo de una grúa.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio del percance para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro del vehículo siniestrado mediante el apoyo de una grúa. MARTÍN ROJAS

La unidad subió al camellón central y finalmente se impactó de lleno contra un árbol, dejando severos daños materiales en la parte frontal del vehículo.

$!Tras el fuerte impacto contra el árbol, el conductor decidió abandonar la unidad y huir del lugar antes de la llegada de las autoridades municipales.
Tras el fuerte impacto contra el árbol, el conductor decidió abandonar la unidad y huir del lugar antes de la llegada de las autoridades municipales. MARTÍN ROJAS

Tras el percance, el conductor abandonó la unidad y huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que el vehículo quedó en calidad de abandonado.

$!El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control al salir de una curva a la altura del Parque Maravillas, provocando el aparatoso accidente vial.
El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control al salir de una curva a la altura del Parque Maravillas, provocando el aparatoso accidente vial. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el automóvil y trasladarlo a un corralón, donde permanecerá mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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