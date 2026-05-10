Acelerado choca contra árbol y abandona su vehículo en Saltillo
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El percance ocurrió a la altura del Parque Maravillas, donde el conductor perdió el control al salir de una curva
Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila, luego de que el conductor de un Chrysler PT Cruiser perdiera el control y terminara estrellándose contra un árbol del camellón central, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando el automovilista circulaba de oriente a poniente sobre la mencionada vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, al salir de una curva a la altura del Parque Maravillas, el conductor presuntamente manejaba a exceso de velocidad, situación que provocó que perdiera el control del volante.
La unidad subió al camellón central y finalmente se impactó de lleno contra un árbol, dejando severos daños materiales en la parte frontal del vehículo.
Tras el percance, el conductor abandonó la unidad y huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que el vehículo quedó en calidad de abandonado.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el automóvil y trasladarlo a un corralón, donde permanecerá mientras se realizan las investigaciones correspondientes.