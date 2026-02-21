Muere en el hospital tras accidentarse en su moto en General Cepeda

Un hombre de 38 años perdió la vida tras sufrir un accidente en motocicleta en las inmediaciones del rancho La Gloria, en el municipio de General Cepeda.

El fallecido fue identificado como Noé “N”, quien presentaba múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico severo a consecuencia del impacto.

De acuerdo con su hermano, Abel “N”, Noé circulaba en motocicleta por un camino que conduce a la salida del rancho y presuntamente lo hacía sin luces. Al llegar a la entrada del predio, que se encontraba cerrada con un portón metálico y una pluma de acceso, no se percató del obstáculo.

