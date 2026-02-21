Muere en el hospital tras accidentarse en su moto en General Cepeda

Saltillo
/ 21 febrero 2026
    Muere en el hospital tras accidentarse en su moto en General Cepeda
    Elementos de Protección Civil trasladaron al hombre al Centro de Salud de la cabecera municipal, donde se confirmó su fallecimiento. PEDRO PESINA

El accidente ocurrió en un camino que conduce a la salida del rancho La Gloria, donde el acceso se encontraba cerrado con un portón metálico y una pluma

Un hombre de 38 años perdió la vida tras sufrir un accidente en motocicleta en las inmediaciones del rancho La Gloria, en el municipio de General Cepeda.

El fallecido fue identificado como Noé “N”, quien presentaba múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico severo a consecuencia del impacto.

De acuerdo con su hermano, Abel “N”, Noé circulaba en motocicleta por un camino que conduce a la salida del rancho y presuntamente lo hacía sin luces. Al llegar a la entrada del predio, que se encontraba cerrada con un portón metálico y una pluma de acceso, no se percató del obstáculo.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan hielera con mariguana en el CETis 48 de Saltillo; activan movilización policial

$!El motociclista se impactó contra un portón metálico en la entrada del rancho La Gloria, en General Cepeda; murió minutos después de ser ingresado al Centro de Salud.
El motociclista se impactó contra un portón metálico en la entrada del rancho La Gloria, en General Cepeda; murió minutos después de ser ingresado al Centro de Salud. PEDRO PESINA

Al no advertir la estructura, el motociclista se impactó contra el metal, golpeándose la cabeza y cayendo al suelo junto a la unidad que conducía.

Habitantes del sector lo localizaron tendido sobre la motocicleta y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil de General Cepeda acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al Centro de Salud de la cabecera municipal, donde se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Al momento del accidente, Noé vestía camisa azul con rayas blancas, pantalón de mezclilla azul y botas de seguridad color café. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos.

El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se determinará la causa precisa de la muerte y posteriormente será entregado a sus familiares para los servicios funerarios.

