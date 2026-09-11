Muere hombre de 63 años mientras era trasladado a la Clínica 2 del IMSS de Saltillo

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    Muere hombre de 63 años mientras era trasladado a la Clínica 2 del IMSS de Saltillo
    Familiares trasladaron a Gustavo Gutiérrez en un automóvil particular hasta el acceso de ambulancias de la Clínica 2 del IMSS. ULISES MARTÍNEZ

Familiares llevaron a Gustavo Gutiérrez en un vehículo particular para que recibiera atención médica, pero llegó a la unidad sin signos vitales

Un hombre de 63 años murió mientras era trasladado por sus familiares a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo, a donde llegó sin signos vitales durante la mañana del jueves.

El fallecido fue identificado como Gustavo Gutiérrez, de 63 años y vecino de la colonia Cipreses.

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De acuerdo con el reporte, sus familiares decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta la unidad médica con la intención de que recibiera atención.

Su hijo, Gustavo Alfonso Gutiérrez, realizó el traslado a bordo de un automóvil Kia y llegó hasta el acceso destinado para ambulancias de la Clínica 2.

Sin embargo, Gustavo ya no presentaba signos vitales, por lo que personal de la unidad médica tomó conocimiento del caso y se dio aviso a las autoridades para realizar los procedimientos correspondientes.

$!Personal de una funeraria acudió posteriormente a la Clínica 2 para hacerse cargo del cuerpo y realizar los servicios correspondientes.
Personal de una funeraria acudió posteriormente a la Clínica 2 para hacerse cargo del cuerpo y realizar los servicios correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a la clínica y determinaron que el fallecimiento se produjo por causas naturales, por lo que personal de una funeraria se hizo cargo del cuerpo para los servicios correspondientes.

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