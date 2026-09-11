Saltillo: pierde el control, se impacta contra negocio y vuelca en el periférico

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    Saltillo: pierde el control, se impacta contra negocio y vuelca en el periférico
    El Pontiac G5 presentó daños considerables después de subir a la banqueta, impactarse contra la fachada de un negocio y volcar a la altura del distribuidor vial El Sarape. MARTÍN ROJAS

El conductor circulaba por la lateral del distribuidor vial El Sarape cuando subió a la banqueta y se impactó contra la fachada; resultó sin lesiones de consideración

El conductor de un automóvil Pontiac G5 terminó volcado después de presuntamente perder el control mientras circulaba a exceso de velocidad sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del distribuidor vial El Sarape, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas de este jueves, cuando el hombre transitaba de norte a sur por la lateral del periférico y, al llegar a la altura del distribuidor vial, perdió el control del volante.

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La unidad subió a la banqueta y posteriormente se impactó contra la fachada de un negocio. Tras el golpe, el vehículo volcó y dio una vuelta hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas, en medio de los carriles de circulación.

$!Parte de la carrocería del Pontiac quedó sobre la banqueta tras el impacto contra la fachada del negocio.
Parte de la carrocería del Pontiac quedó sobre la banqueta tras el impacto contra la fachada del negocio. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al sistema de emergencias 911 para solicitar apoyo. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Paramédicos de la Secretaría de Salud valoraron al conductor, quien no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

$!El vehículo terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas y quedó atravesado en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez.
El vehículo terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas y quedó atravesado en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez. MARTÍN ROJAS

Finalmente, el automóvil, que presentó daños considerables, fue retirado mediante una grúa. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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