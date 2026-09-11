Saltillo: pierde el control, se impacta contra negocio y vuelca en el periférico

El conductor de un automóvil Pontiac G5 terminó volcado después de presuntamente perder el control mientras circulaba a exceso de velocidad sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del distribuidor vial El Sarape, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas de este jueves, cuando el hombre transitaba de norte a sur por la lateral del periférico y, al llegar a la altura del distribuidor vial, perdió el control del volante.