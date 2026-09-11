La delegación 400

Por esa razón, los letrados aplicaron el mote de “Delegación 400” a la sede de la fiscalía monclovense, ya que son varios los casos en los que los MP’s exigen 400 mil pesos para resolverlos.

En la Región Centro, la justicia es cara, muy cara, aseguran jurisconsultos locales, al señalar la voracidad y el tráfico de influencias de los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía regional.

Los juristas compartieron la presunta exigencia de 400 mil pesos por parte de los Ministerios Públicos a la madre del homicida de un trabajador del municipio de apellido Macías.

La agresión ocurrió en una de las calles de Monclova, cuando Macías y tres compañeros de trabajo viajaban en la caja de una camioneta propiedad del municipio.

De repente, se hicieron de palabras con el conductor de una camioneta que, furioso, los embistió y causó la muerte del trabajador y dejó lesionados a sus tres amigos.

La fiscalía, según representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, solicitó a la familia del homicida 400 mil pesos para cambiar a su favor el dictamen judicial.

El otro caso es el de un accidente carretero rumbo a Candela, en la que un conductor atropelló y dio muerte a un transeúnte.

Según los abogados, un Ministerio Público exigió al conductor responsable 400 mil pesos para dar un giro favorable al expediente y así recuperar su libertad.

Los litigantes coincidieron en señalar que es posible que el delegado, Everardo Lazo, no sepa de las triquiñuelas y conducta aberrante de los empleados, ya que tiene poco en el cargo.

OXÍGENO PURO

Cuando ya se daba por descartado al fiscal general, Federico Fernández, de la lista de aspirantes al gobierno estatal, ayer apareció Coahuila como el estado más seguro del país, según el Inegi.

Y así, de golpe y porrazo, Fernández Montañez regresó más fuerte que nunca al selecto grupo de posibles sucesores de Manolo Jiménez, tras el extraordinario logro en seguridad pública.

Y es que esta es la primera vez que Coahuila aparece como el estado con mayor seguridad de México, por encima de Yucatán.

Ni los exgobernadores Rubén Moreira y Miguel Riquelme lograron en su sexenio, ubicar al estado, en esta honrosa posición que, desde ayer, se presume aquí por propios y extraños.

La exitosa mancuerna Jiménez Salinas-Fernández Montañez, en apenas tres años, hace historia y de la buena...

Federico ha dado cohesión y sentido a la procuración de justicia y la seguridad pública en el estado, lo que se refleja de manera positiva en la ciudadanía.

No lo pierdan de vista...

EL QUE SABE, SABE

El diputado federal por el PAN, Marcelo Torres Cofiño, no suda calenturas ajenas y, de manera institucional, esperará a la decisión del partido para ir o no por la reelección al Congreso.

El legislador albiazul aclaró a De Buena Fuente que su institucionalidad política le ha permitido mantenerse por 16 años ininterrumpidos en cargos y que no es tiempo de cambiar.

Torres Cofiño destacó que todos los días trabaja por construir un mejor Torreón, un mejor Coahuila y por supuesto un mejor México.

El legislador federal lagunero dejó claro que va a esperar los tiempos y que acatará lo que el PAN decida en su futuro político y laboral.

FALTA DE MESURA

La analista política y economista, Viridiana Ríos, lamentó la amenaza de “Vamos a ir por ti” del senador coahuilense, Luis Fernando Salazar, contra el periodista Enrique Acevedo, de Televisa.

La advertencia de Salazar Fernández ocurrió luego de que Acevedo dio a conocer en el noticiero un reportaje en el que la senadora Julieta Ramírez es presuntamente informante de Estados Unidos.

Viri Ríos dijo que Luis Fernando se equivocó al hablar en plural, como si Morena lo apoyara en sus dichos persecutorios, pues eso nunca iba a ocurrir.

Luis Fernando ayer salió en el noticiero digital Es Noticia, de Ale Salazar, a pedir disculpas al periodista de Televisa y de Radio Fórmula por lo consideró un error al hablar con falta de mesura.