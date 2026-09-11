“Si tanto te gusta México, vete”: JD Vance se lanza contra manifestante con bandera mexicana

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    “Si tanto te gusta México, vete”: JD Vance se lanza contra manifestante con bandera mexicana
    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se lanzó esta noche contra un manifestante que interrumpió su discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas, para ondear una bandera de México. JIM LO SCALZO | ALBERT PENA / EFE
    “Si tanto te gusta México, vete”: JD Vance se lanza contra manifestante con bandera mexicana
    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se lanzó esta noche contra un manifestante que interrumpió su discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas, para ondear una bandera de México. JIM LO SCALZO / EFE
    “Si tanto te gusta México, vete”: JD Vance se lanza contra manifestante con bandera mexicana
    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se lanzó esta noche contra un manifestante que interrumpió su discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas, para ondear una bandera de México. ALBERT PENA / EFE

El funcionario estaba hablando cuando un hombre en el público alzó la bandera de México y otra de Palestina

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se lanzó esta noche contra un manifestante que interrumpió su discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas, para ondear una bandera de México, a lo que le respondió que “si tanto te gusta México, mueve tu trasero hacia allá de una vez”.

”SI TANTO TE GUSTA MÉXICO, MUEVETE ALLÁ’

El funcionario estaba hablando cuando un hombre que estaba entre el público, en el American Airlines Center en Dallas, Texas, alzó la bandera mexicana y otra palestina.

Vance esperó a que el sujeto fuera controlado y acto seguido, dijo: “Lo que la gente en casa se perdió es que acabamos de tener un manifestante interrumpiéndonos y ondeando la bandera mexicana”. El público comenzó a abuchear, en respuesta.

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“Bueno, amigo mío, si tanto te gusta México, mueve tu trasero hacia allá de una vez, que yo te pagaré el boleto de avión”, continuó.

Estas palabras fueron recibidas con una ovación. Después, la gente comenzó a corear: “¡USA, USA, USA!”.

El vicemandatario estadounidense no perdió la oportunidad de atacar a la “extrema izquierda”.

Damas y caballeros”, dijo. “Tenía todo un discurso escrito, pero creo que tengo que cambiarlo, porque acabamos de descubrir el símbolo de la extrema izquierda: un idiota ondeando una bandera mexicana en una protesta en la que deberíamos estar ondeando la bandera de Estados Unidos”.

La prensa presente en la convención republicana, previa a las elecciones de medio mandato, realizada en el American Airlines Center de Dallas, reportó que un sujeto con una bandera tricolor manifestaba en uno de los pasillos del recinto cuando sucedió la confrontación con el vicemandatario.

El vicepresidente calificó posteriormente la enseña como un “símbolo de la extrema izquierda” y sostuvo que el hombre debería haber mostrado la bandera estadounidense. El manifestante fue retirado del recinto por el personal de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/vance-o-rubio-trump-sopesa-quien-sera-su-sucesor-CG20620507

¿JD VANCE PARA LA PRESIDENCIA?

Durante su discurso, Vance presumió que el presidente Donald Trump no sólo logró frenar el flujo de migrantes en la frontera, sino que “lo revirtió”. También dijo que se han creado empleos “para ciudadanos estadounidenses, como siempre debió ser”.

La gente comenzó a corear “JD 48”, aludiendo a la posibilidad de que Vance suceda a Trump como presidente de Estados Unidos cuando éste acabe su periodo.

“Tenemos que ocuparnos de noviembre”, respondió Vance, aludiendo a las elecciones de medio término. “Luego nos preocuparemos de lo que sigue”, zanjó.

Se trata de la primera convención republicana organizada específicamente a mitad de mandato y reúne a dirigentes y candidatos del partido en un momento en que los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/vance-lidera-las-negociaciones-con-iran-y-trump-le-pone-obstaculos-KE21611308

En su discurso, Vance presentó las elecciones como una batalla por preservar el “derecho de nacimiento” de los estadounidenses y acusó a los demócratas de promover políticas que amenazan la familia, la seguridad, la economía y la identidad nacional.

También vinculó la inmigración irregular con la competencia por empleos y viviendas y afirmó que los estadounidenses habían visto su país “robado” y entregado a extranjeros.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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