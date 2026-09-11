POLITICÓN: Manolo Jiménez se pone al frente de la seguridad en Coahuila

I. PRIMER LUGAR Manolo Jiménez tiene un dato para presumir: la ENVIPE 2026 coloca a Coahuila en el primer lugar nacional en percepción de seguridad. El 71.5 por ciento de la población dijo sentirse segura, por encima de Yucatán, con 63.8. El dato tiene un ingrediente político: Yucatán ocupó durante años los primeros sitios, pero perdió terreno ahora bajo un gobierno de Morena. Coahuila, por su parte, pasó del 43.3 por ciento registrado en 2021 al primer lugar nacional. No significa que deba bajarse la guardia –en seguridad nunca debe hacerse eso–, pero sí es un avance que debe reconocerse. II. PRIMER PLANO El dato llegó acompañado de una fotografía que confirma otro movimiento. Manolo Jiménez aparece al frente de policías, patrullas y unidades blindadas porque ahora también encabeza directamente la comunicación en materia de seguridad. De la estrategia participan varias corporaciones, pero el mensaje busca dejar claro quién la conduce y responde por sus resultados. El Gobernador decidió ponerse al frente del operativo... y también de la cámara. El ajuste es evidente...

III. FUERA El episodio que ha protagonizado en las últimas horas el morenista Luis Fernando Salazar evidencia cómo los políticos –de todos los colores– difícilmente se resisten a la tentación de utilizar su poder para arrinconar a quienes identifican como sus enemigos o simplemente no se comportan como ellos esperan. Aunque en el caso del lagunero debe reconocerse que al menos ha tenido la humildad de admitir que se equivocó y rectificar ofreciendo disculpas y, además, que dejará fuera de su repertorio expresiones y acciones que puedan interpretarse como una amenaza contra periodistas o el ejercicio de la libertad de expresión. IV. DE SÍNTESIS La rectificación, por cierto, no le salvará de pagar un costo por el exceso en el cual incurrió, pero sin duda será menor que el que habría pagado de haberse aferrado a mantener la narrativa en un momento como el actual, marcado por el deterioro de la imagen pública del proyecto al cual pertenece. La síntesis del episodio es simple: no hay que creérsela tanto... porque el poder se erosiona y al final se acaba, pero los enemigos que se ganan en el camino permanecen. V. PROFECÍA CUMPLIDA Al final tuvieron razón quienes apostaron a la victoria de Óscar Nájera Davis en la elección de Jurisprudencia, ese espacio de la Universidad Autónoma de Coahuila donde gana quien más “le invierte” a la organización de fiestas y la distribución de alcohol entre los estudiantes. Con 62 por ciento de los 807 votos que se emitieron en la jornada electoral, el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia se impuso sobre la abogada Marisol Díaz Valencia, rindió protesta de inmediato ante el Consejo Directivo y despacha desde ayer como director. Lo sorpresivo es que hubiera ocurrido algo diferente, dicen los conocedores de la grilla de Juris. VI. ¿ACASO IMPORTA? Con el resultado de ayer, el ahora exdirector Alfonso Yáñez Arreola se retiró tranquilo tras entregar las llaves del changarro: logró otorgarle la estafeta a quien él escogió para sucederle en el cargo. Aunque hay quienes dicen que la victoria pudo ser todavía más amplia, pues, al final, Yáñez se convirtió en un lastre para su sucesor. Es probable que eso sea cierto, pero en todo caso, si no se traduce en problemas de gobernabilidad, termina siendo sólo una anécdota más.

VII. HORARIO CORRIDO Alberto Hurtado anda más activo que nunca. El diputado de Morena no sólo multiplica publicaciones en redes: también aumentó sus programas, sumó actividades y extendió su agenda. Empieza por la mañana, continúa por la tarde y todavía aparece en eventos por la noche. El despliegue sobresale entre los integrantes del Congreso, aunque parece tener poco que ver con su labor legislativa. Apenas terminó una elección y ya se acerca el proceso para renovar los ayuntamientos y las diputaciones federales. La pregunta es inevitable: ¿busca Hurtado la alcaldía de Saltillo, una candidatura federal o descubrió una repentina pasión por trabajar sin descanso? VIII. ¿QUIÉN PAGA? La otra pregunta tiene signo de pesos. Mantener programas sociales, personal, recorridos y actividades durante todo el día cuesta, y la operación de Alberto Hurtado parece superar a la de cualquier otro diputado local. Si los recursos son propios, partidistas o aportaciones privadas, sería saludable explicarlo; si existe dinero público, la transparencia es una obligación. Mucha actividad puede hablar de trabajo, claro, pero también de una estructura electoral en marcha...