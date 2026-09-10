Así quedaron los cruces de la Final de Tiro con Arco... y así se vivió la noche en Saltillo

Las flechas todavía no volaban sobre la Plaza de Armas, pero la noche del jueves ya tenía todos los ingredientes de una gran competencia. Antes de que los 32 arqueros de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026 comenzaran a competir por las medallas, Saltillo preparó una inauguración que combinó ceremonia protocolaria, música, luces, drones, fuego y pirotecnia.

El escenario fue el Centro Histórico, con la Catedral de Santiago y el Palacio de Gobierno como parte del paisaje. En medio de ese espacio, los atletas desfilaron para recibir la bienvenida y después conocieron el camino que deberán recorrer a partir del sábado.

La noche comenzó con los honores a la bandera y la interpretación del Himno Nacional Mexicano a cargo de la artista coahuilense Mercedes Bruno. La ceremonia también contó con la participación de la escolta y banda de guerra del CONALEP Saltillo número 2. Después llegaron los discursos de las autoridades, pero la parte deportiva comenzó a tomar protagonismo cuando se anunció el sorteo de los cuartos de final.

EL SORTEO, ENTRE RISAS Y POSES Los 32 participantes conocieron durante la noche a sus primeros rivales. En recurvo varonil, el campeón olímpico Mete Gazoz, de Turquía, quedó emparejado con el mexicano Matías Grande. Dhiraj Bommadevara enfrentará a Berkim Tumer; Brady Ellison se medirá con Jean-Charles Valladont, mientras Mauro Nespoli tendrá como rival a Junya Nakanishi.

En recurvo femenil, la mexicana Ana Paula Vázquez enfrentará a la checa Marie Horackova. Alejandra Valencia tendrá como rival a Roberta Di Francesco; Katharina Bauer se medirá con Elia Canales y Elif Gokkir enfrentará a Zhong Qixuan. El cuadro de compuesto varonil también dejó enfrentamientos con presencia mexicana. El coahuilense Sebastián García Flores, primer sembrado, enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga.

Mathias Fullerton se medirá con Martin Damsbo; Nicolas Girard tendrá como rival a Rodrigo González de Alba, mientras Mike Schloesser enfrentará a Nico Wiener. En compuesto femenil, la colombiana Sara López enfrentará a la alemana Katharina Raab; Alexis Ruiz se medirá con Lisell Jaatma; Dafne Quintero tendrá como rival a Ella Gibson, y Hazal Burun enfrentará a la mexicana Andrea Becerra. Pero más allá de los cruces, hubo algo que llamó la atención: la relación entre los arqueros.

Los llamados “face to face” no tuvieron el tono de una confrontación. Por el contrario, varios competidores aprovecharon el momento para posar, sonreír y bromear frente a las cámaras. Incluso algunos hicieron gestos como si estuvieran frente a frente en un pesaje de boxeo o lucha. La escena dejó claro que, aunque a partir del sábado cada flecha contará, el ambiente entre los atletas es amigable y relajado. Se conocen de los diferentes torneos del circuito, han coincidido durante años en competencias internacionales y, antes de entrar a la línea de tiro, comparten saludos, fotografías y bromas.

UNA NOCHE DISTINTA Mientras avanzaba el sorteo, la inauguración también se convirtió en un espectáculo para quienes ocuparon las gradas y los espacios alrededor de la Plaza de Armas. La música acompañó diferentes momentos de la ceremonia y un espectáculo de violín se integró a la presentación mientras continuaban las actividades sobre el escenario. Después, el cielo de Saltillo se convirtió en parte del espectáculo con un show de drones, que iluminó la noche sobre el Centro Histórico.

La parte final subió todavía más el tono visual con fuego y pirotecnia, elementos que cerraron una ceremonia que buscó darle a la Final un arranque diferente al de una presentación deportiva tradicional. En el escenario, mientras tanto, los arqueros observaban y convivían entre ellos. Algunos aprovecharon para saludar a las cámaras y otros simplemente siguieron el desarrollo del sorteo para conocer contra quién tendrán que competir. La noche también tuvo momentos especiales para los mexicanos. La delegación nacional cuenta con siete representantes y cuatro son coahuilenses: Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero y Sebastián García Flores.

AHORA SÍ, A TIRAR Cuando terminó el sorteo, los atletas ya conocían su camino. La ceremonia había quedado atrás y el ambiente festivo comenzaba a transformarse en concentración. El sábado llegará la primera prueba para los representantes de compuesto, mientras que el domingo tocará el turno a los especialistas de recurvo.