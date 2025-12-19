Muere hombre dentro de una cantina en el Centro de Saltillo

    El cuerpo de un hombre fue localizado en el interior de una cantina ubicada en la Zona Centro, luego de haber pasado la noche en el lugar tras consumir bebidas alcohólicas.
    Autoridades tomaron conocimiento del deceso
    El lugar fue acordonado por la autoridad

El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes, cuando el encargado del establecimiento abrió el negocio y solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia

En el piso de una cantina de la zona centro de Saltillo terminó un hombre que, tras una discusión la noche anterior con su esposa, pidió la oportunidad de quedarse a dormir debido a que se encontraba en estado inconveniente, siendo encontrado por el encargado la mañana de este viernes.

Alrededor de las 11:30 horas, el encargado de una cantina ubicada en el cruce de Moctezuma y Cristóbal Colón, en el corazón de la ciudad, dio aviso al número de emergencias luego de acudir al negocio que tiene a su cargo.

Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 664 kg de mariguana en Saltillo

Se sorprendió al encontrar a Jorge "N”, de 43 años de edad, quien, según indicó, era originario del estado de Chiapas.

Informó que durante la noche el hombre llegó desconsolado, ya que había tenido un problema con su pareja y, tras la discusión, decidió acudir a la cantina para ingerir bebidas alcohólicas y pasar el mal momento.

Sin embargo, el consumo de alcohol se le salió de control y terminó por excederse, por lo que solicitó permiso al encargado para quedarse a pasar la noche en el lugar, solicitud que fue aceptada, llevándose después la desagradable sorpresa.

Ante la situación, dio aviso al número de emergencias 911 y al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al hombre, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar también arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento del deceso. El caso fue manejado como un probable infarto o una posible congestión alcohólica, por lo que las autoridades determinarán la causa mediante la necropsia de ley.

Se dará aviso a la pareja y a los familiares para que el cuerpo sea reclamado y se realicen los servicios correspondientes.

