Muere hombre tras permanecer más de un mes hospitalizado por accidente en Saltillo

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Muere hombre tras permanecer más de un mes hospitalizado por accidente en Saltillo
    Antonio de Jesús “N” permaneció más de un mes hospitalizado tras un accidente automovilístico en la calle Minero de Saltillo el pasado 31 de agosto. FOTO: CORTESÍA

Antonio de Jesús “N”, de 38 años, falleció este jueves en el IMSS debido a las lesiones sufridas en un accidente automovilístico el 31 de agosto

Un hombre perdió la vida este jueves luego de permanecer hospitalizado por más de un mes en la Clínica 2 del IMSS de Saltillo a causa de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico ocurrido el pasado 31 de agosto en la calle Minero, cerca del fraccionamiento Los Encinos.

Conforme a la declaración de Ema Gabriela, esposa de Antonio de Jesús “N”, de 38 años, el día del siniestro viajaban junto con su hija de 11 años a bordo de un vehículo Honda Civic.

Antonio, quien conducía el vehículo, perdió el control tras desprenderse uno de los neumáticos, lo que provocó la volcadura. Tras el accidente, el hombre salió del auto y aparentemente la unidad le cayó encima, por lo que, con el apoyo de las unidades de emergencia, fue atendido y trasladado al hospital junto con las mujeres que viajaban con él.

Desde esa fecha, permaneció internado y fue sometido a cirugías en el tórax y la espalda. El área de Medicina Interna informó que ingresó el 1 de septiembre con diagnóstico de trauma cerrado de tórax, neumotórax bilateral y contusiones pulmonares. Posteriormente fue operado por drenaje en el muslo derecho y tratado con antibióticos; sin embargo, presentó complicaciones respiratorias y falleció alrededor de las 6:06 de la mañana de este jueves.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a tomar conocimiento del deceso y, tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa oficial de la muerte.

Posteriormente, el cuerpo será entregado a la familia para que realicen los servicios correspondientes y le den el último adiós.

