Muere hombre tras triple choque en la Saltillo–Torreón; dos más lesionados

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas de este domingo, cuando una camioneta presentó una falla mecánica y quedó varada sobre la vía. Su conductor, identificado como Martín Pérez, se encontraba intentando repararla cuando fue sorprendido por otra unidad que circulaba por la misma carretera.

Un aparatoso accidente registrado la tarde de ayer domingo sobre la carretera Saltillo –Torreón, a la altura del ejido Trincheras, dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un hombre que fue atropellado con su propia camioneta, perdiendo la vida en el lugar.

La segunda camioneta impactó por alcance al vehículo detenido, provocando que Martín fuera arrollado con su propia unidad. Tras el primer choque, una tercera camioneta también se vio involucrada al no lograr detener su marcha a tiempo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos del Cuerpo de Bomberos y del grupo de rescate Cóndor, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. Dos personas más resultaron heridas y fueron trasladadas al Instituto Mexicano del Seguro Social en Parras para su atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional y peritos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente. Después de que los peritos levantaron las evidencias para integrar la carpeta de investigación, ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la necropsia de ley en Parras.