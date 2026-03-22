Casos de sífilis en Coahuila aumentan 275%

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Coahuila
/ 22 marzo 2026
    Casos de sífilis en Coahuila aumentan 275%
    El mayor incremento se presentó en la segunda semana de febrero, con 149 nuevos diagnósticos en la entidad. ARCHIVO

El estado suma 338 contagios entre enero y febrero, frente a 90 registrados en el mismo periodo de 2025, según el boletín epidemiológico nacional

En los primeros dos meses de 2026, Coahuila registró un aumento de 275 por ciento en los casos de sífilis adquirida, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional.

Las cifras señalan que entre enero y febrero se acumularon 338 casos en la entidad, de los cuales 230 corresponden a hombres y 108 a mujeres. Durante el mismo periodo de 2025 se habían registrado 90 contagios, lo que refleja una alta incidencia en esta infección de transmisión sexual.

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El reporte semanal muestra que los casos comenzaron a registrarse desde las primeras semanas de enero. En la primera semana del año se notificaron 13 contagios, de los cuales ocho fueron en hombres y cinco en mujeres. En la segunda semana se sumaron 19 nuevos casos y en la tercera semana se reportaron 24 más.

Durante febrero, el número de contagios continuó en aumento. En la semana del 1 al 7 de febrero se confirmaron 15 casos adicionales. En la semana siguiente se reportó el incremento más alto hasta ahora registrado, con 149 diagnósticos nuevos, que llevaron el acumulado a 147 hombres y 75 mujeres; mientras que en el mismo periodo del año pasado apenas se contabilizaban 54 casos.

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Para la semana epidemiológica siete se añadieron 64 contagios más y, en la última semana consultada, correspondiente del 22 al 28 de febrero, se confirmaron 52 nuevos diagnósticos, con lo que el acumulado estatal alcanzó los 338 casos al cierre del segundo mes del año.

De acuerdo con el mismo sistema de vigilancia epidemiológica, durante todo 2025 se registraron mil 72 casos de sífilis adquirida en Coahuila, con 480 contagios en hombres y 592 en mujeres.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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