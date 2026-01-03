CDMX estalla contra EU: condena ataque a Venezuela y exige freno ‘ya’ a la agresión

CDMX.- El Gobierno de la Ciudad de México condenó las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y las calificó como “una violación flagrante del Derecho Internacional y la soberanía” del pueblo venezolano, de acuerdo con un comunicado difundido este sábado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En el documento, la administración capitalina llamó al “cese inmediato” de la agresión y al restablecimiento de la legalidad internacional, al reiterar la postura pacifista de la Ciudad de México y su respaldo a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias y autodeterminación de los pueblos.

El pronunciamiento ocurre en medio de una escalada de tensión regional tras reportes de “agresión militar” denunciados por el gobierno venezolano y reacciones internacionales por una intervención estadounidense, según información difundida por agencias.

La administración de Brugada también expresó que respalda la condena y el rechazo del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que insistió en que el único camino para una salida es el cumplimiento efectivo del derecho internacional y la acción multilateral.

En esa línea, exhortó a la Organización de las Naciones Unidas y a organismos multilaterales regionales e internacionales a actuar “de inmediato” para evitar una escalada mayor y garantizar una solución pacífica en Venezuela, así como la seguridad y la paz regional.