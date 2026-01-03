CDMX estalla contra EU: condena ataque a Venezuela y exige freno ‘ya’ a la agresión

/ 3 enero 2026
    CDMX estalla contra EU: condena ataque a Venezuela y exige freno 'ya' a la agresión
    Exhortó a la Organización de las Naciones Unidas y a organismos multilaterales regionales e internacionales a actuar “de inmediato”. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El Gobierno de la CDMX se sumó a la condena contra la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y urgió a frenar la escalada

CDMX.- El Gobierno de la Ciudad de México condenó las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y las calificó como “una violación flagrante del Derecho Internacional y la soberanía” del pueblo venezolano, de acuerdo con un comunicado difundido este sábado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En el documento, la administración capitalina llamó al “cese inmediato” de la agresión y al restablecimiento de la legalidad internacional, al reiterar la postura pacifista de la Ciudad de México y su respaldo a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias y autodeterminación de los pueblos.

TE PUEDE INTERESAR: Organizaciones que buscan ser partidos ‘roban’ afiliados a PAN, PRI y Morena

El pronunciamiento ocurre en medio de una escalada de tensión regional tras reportes de “agresión militar” denunciados por el gobierno venezolano y reacciones internacionales por una intervención estadounidense, según información difundida por agencias.

La administración de Brugada también expresó que respalda la condena y el rechazo del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que insistió en que el único camino para una salida es el cumplimiento efectivo del derecho internacional y la acción multilateral.

TE PUEDE INTERESAR: Tiene Sector Salud como reto del 2026 obtener medicinas suficientes y para todos

En esa línea, exhortó a la Organización de las Naciones Unidas y a organismos multilaterales regionales e internacionales a actuar “de inmediato” para evitar una escalada mayor y garantizar una solución pacífica en Venezuela, así como la seguridad y la paz regional.

Finalmente, el Gobierno capitalino expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y sostuvo que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una región de paz, en referencia al impacto regional que podría tener el conflicto. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

