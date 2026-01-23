Muere indigente tras presentar sangrado digestivo en Hospital General de Saltillo

Un hombre en situación de calle, quien aseguró ser originario de Oaxaca, murió en el área de urgencias del Hospital General de Saltillo. Ha sido identificado como David ¨N¨, de 40 años, y hasta el momento no se han localizado familiares para iniciar el trámite de reclamo e identificación.

De acuerdo con información recabada por la unidad de investigación de homicidios, la persona ingresó al área de consulta de urgencias alrededor de las 09:00 horas, siendo atendido por el médico Iancarlo Platas, quien señaló que presentaba un sangrado del tubo digestivo.

Posteriormente fue trasladado al área de urgencias, donde quedó a cargo de la doctora Karla Morales. Durante su estancia, el paciente presentó un deterioro en su estado de salud, hasta que se confirmó su fallecimiento alrededor de las 15:00 horas.

La doctora Karla Morales informó que el traslado al hospital fue realizado por una persona de nombre René, quien mencionó que el occiso se encontraba en situación de calle y que llevaba tres días de conocerlo. Durante las conversaciones, el hombre dijo ser originario de Oaxaca y no proporcionó información sobre familiares.

El cuerpo fue llevado a la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá a disposición del Centro de Identificación Humana en espera de que familiares acudan a reclamarlo.