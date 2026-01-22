Muere joven motociclista en aparatoso accidente, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 enero 2026
    Muere joven motociclista en aparatoso accidente, en Saltillo
    Elementos municipales acudieron al lugar de los hechos.

Conducía a exceso de velocidad, razón por la cual perdió el control de la unidad y salió del camino

Un joven motociclista encontró la muerte la noche de este jueves, luego de sufrir una salida de camino sobre la calzada Antonio Narro, a la altura de la colonia Hacienda Narro.

El fallecido fue identificado como Eric N., de 29 años de edad. De acuerdo con los primeros informes proporcionados por oficiales de la Policía Estatal, el motociclista circulaba de sur a norte cuando, al llegar a la curva ubicada en el kilómetro 6, perdió el control de la unidad, salió del camino y se impactó contra el camellón central.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: llega bebé de dos meses sin vida a estación de Bomberos en la Guayulera

Debido al exceso de velocidad, derrapó por más de 20 metros sobre la isleta central. Su cuerpo quedó entre una jardinera, al igual que su motocicleta, de color negro con azul, y su casco de color blanco. Aunque se solicitó el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible su traslado a un hospital. Tras confirmar el deceso, el cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica.

Las autoridades informaron que no hubo otro vehículo involucrado en el accidente y que la circulación fue cerrada temporalmente para permitir que personal de Servicios Periciales realizara las inspecciones correspondientes.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
Elementos militares resguardan el inmueble cateado donde se almacenaban precursores químicos en Saltillo.

Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo
Especialistas advierten que, pese a la disminución del consumo entre adolescentes, el inicio temprano del alcohol sigue siendo un riesgo para la salud pública.

Coahuila: Enero abre la reflexión; el alcohol y su impacto en la salud de niñas, niños y adolescentes
BBVA México anunció una alianza con OpenAI para ofrecer acceso gratuito a ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes.

Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes
La alcaldesa de Frontera, Coahuila, Sara Irma Pérez (centro), anunció formalmente el evento Bodas Comunitarias 2026, en el que podrán participar personas de 13 municipios de la Región Centro.

Bodas Comunitarias 2026: el amor también se celebra en Frontera
Pensando en narcos

Pensando en narcos
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas