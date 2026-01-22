Muere joven motociclista en aparatoso accidente, en Saltillo

Un joven motociclista encontró la muerte la noche de este jueves, luego de sufrir una salida de camino sobre la calzada Antonio Narro, a la altura de la colonia Hacienda Narro.

El fallecido fue identificado como Eric N., de 29 años de edad. De acuerdo con los primeros informes proporcionados por oficiales de la Policía Estatal, el motociclista circulaba de sur a norte cuando, al llegar a la curva ubicada en el kilómetro 6, perdió el control de la unidad, salió del camino y se impactó contra el camellón central.

Debido al exceso de velocidad, derrapó por más de 20 metros sobre la isleta central. Su cuerpo quedó entre una jardinera, al igual que su motocicleta, de color negro con azul, y su casco de color blanco. Aunque se solicitó el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible su traslado a un hospital. Tras confirmar el deceso, el cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica.

Las autoridades informaron que no hubo otro vehículo involucrado en el accidente y que la circulación fue cerrada temporalmente para permitir que personal de Servicios Periciales realizara las inspecciones correspondientes.