Muere joven por lesiones de atropellamiento, nueve meses después, en Saltillo

Un joven de 21 años, quien permaneció en estado delicado durante varios meses a consecuencia de un atropellamiento, falleció en su domicilio.

Se trata de Edwin Gerardo, quien al momento de los hechos era atendido por una nutrióloga al interior de su recámara. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al inmueble. De acuerdo con la declaración de Aide N., el accidente ocurrió el 22 de junio de 2025, en el cruce de las calles Antonio García Robles y Vicente Lombardo, en la colonia Universidad Pueblo.

Según lo informado, el joven se disponía a abordar su vehículo cuando fue atropellado por un individuo identificado como Giovani Gerardo “N”. Tras el incidente, se inició una carpeta de investigación por las lesiones que presentaba Edwin, quien fue ingresado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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Permaneció internado durante un mes, y posteriormente los médicos determinaron la necesidad de realizarle una cirugía en el Hospital General de Zona número 7, en Monclova, Coahuila, donde estuvo hospitalizado por 15 días.

A mediados de agosto del mismo año regresó a Saltillo, donde continuó su recuperación en casa. En diciembre se le programó una nueva intervención quirúrgica. A mediados de enero de 2026 fue dado de alta en condición estable y regresó nuevamente a su domicilio, pero la tarde de este viernes, mientras era atendido por una nutrióloga y el joven comenzó a toser, por lo que le fue colocada una aspiradora.

De manera lamentable, ya no reaccionó, por lo que llamaron a los servicios de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento. Los restos de la víctima fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley. Ahora, la situación para el probable responsable se agravó y el delito se le reclasificará a homicidio