Muere joven tras choque con transporte de personal en la Saltillo-Torreón

Una mujer perdió la vida en un accidente registrado la mañana de este jueves en el kilómetro 25+200 de la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Porvenir, donde participaron un vehículo de la empresa Oxxo y un camión de transporte de personal de la empresa Lipu.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de Oxxo se encontraba sobre el acotamiento cuando fue impactado en la parte trasera por el transporte de personal.