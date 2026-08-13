Muere joven tras choque con transporte de personal en la Saltillo-Torreón
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La víctima, de 22 años, estaba en un vehículo de Oxxo estacionado sobre el acotamiento cuando recibió el impacto
Una mujer perdió la vida en un accidente registrado la mañana de este jueves en el kilómetro 25+200 de la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Porvenir, donde participaron un vehículo de la empresa Oxxo y un camión de transporte de personal de la empresa Lipu.
De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de Oxxo se encontraba sobre el acotamiento cuando fue impactado en la parte trasera por el transporte de personal.
Tras el accidente, una mujer quedó sin vida al interior del automóvil. Fue identificada como Alondra Rodríguez, de 22 años, quien se encontraba en el asiento del conductor.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y aseguraron el área para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones y la recolección de indicios para establecer las condiciones en las que ocurrió el accidente.
Hasta el momento no se han determinado las causas del percance. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.