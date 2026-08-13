Muere joven tras choque con transporte de personal en la Saltillo-Torreón

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    Muere joven tras choque con transporte de personal en la Saltillo-Torreón
    El vehículo de Oxxo recibió el impacto en la parte trasera y terminó fuera del camino. ULISES MARTÍNEZ

La víctima, de 22 años, estaba en un vehículo de Oxxo estacionado sobre el acotamiento cuando recibió el impacto

Una mujer perdió la vida en un accidente registrado la mañana de este jueves en el kilómetro 25+200 de la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Porvenir, donde participaron un vehículo de la empresa Oxxo y un camión de transporte de personal de la empresa Lipu.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de Oxxo se encontraba sobre el acotamiento cuando fue impactado en la parte trasera por el transporte de personal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fallece-en-el-hospital-general-de-saltillo-segunda-victima-de-choque-en-la-zacatecas-AJ22817124

Tras el accidente, una mujer quedó sin vida al interior del automóvil. Fue identificada como Alondra Rodríguez, de 22 años, quien se encontraba en el asiento del conductor.

$!El transporte de personal quedó a varios metros de la carretera tras el accidente.
El transporte de personal quedó a varios metros de la carretera tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y aseguraron el área para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones y la recolección de indicios para establecer las condiciones en las que ocurrió el accidente.

$!Los trabajadores que viajaban en el camión de la empresa Lipu no resultaron lesionados.
Los trabajadores que viajaban en el camión de la empresa Lipu no resultaron lesionados. ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento no se han determinado las causas del percance. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

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