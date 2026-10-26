Muere joven tras volcadura de camioneta en la carretera Saltillo-Torreón

Un joven de 24 años perdió la vida la madrugada de este lunes en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de resultar gravemente lesionado durante la volcadura de una camioneta ocurrida sobre la carretera Saltillo-Torreón. La víctima fue identificada como Walter Rodrigo ¨N¨, quien viajaba en una camioneta GMC Yukon gris junto con otras seis personas. El accidente ocurrió minutos después de las 23:00 horas del domingo, a la altura del kilómetro 11, cuando la unidad circulaba con dirección a Saltillo y el conductor perdió el control del volante.

La camioneta salió del camino y dio varias volteretas hasta terminar sobre la terracería, nuevamente sobre sus ruedas. Tras el percance, testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos para atender a los pasajeros. Debido a la gravedad de sus lesiones, Walter Rodrigo fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció bajo atención médica.

Los otros seis ocupantes presentaron lesiones menores que no requirieron hospitalización, por lo que se retiraron del lugar acompañados por sus familiares, de acuerdo con los primeros reportes. Pese a la atención médica recibida, el joven falleció alrededor de las 05:00 horas de este lunes. Su muerte se registró varias horas después del accidente, ocurrido durante la noche del domingo.