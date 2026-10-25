Detienen a tres saltillenses por supuesta agresión a policías; acusan abuso de elementos

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron el sábado 24 de octubre en la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con Montes Celestes. Los policías detectaron una camioneta Chevrolet Captiva de color rojo que circulaba sin placas de circulación e, indican, ignoró la luz roja de un semáforo, aparentemente.

Tres mujeres originarias de Saltillo fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, tras una persecución que culminó en el estacionamiento del centro comercial Fashion Drive. Mientras hay versiones que aseguran fue por presunta agresión, en redes sociales se difunde el señalamiento por supuesto abuso policial.

Al marcarle el alto, la conductora presuntamente comenzó a insultar a los oficiales. Durante la maniobra de huida, la mujer habría conducido en reversa e impactado la parte frontal de una patrulla, ocasionando daños materiales antes de darse a la fuga, según la información difundida por medios neoleoneses.

El seguimiento de los uniformados terminó en el estacionamiento del centro comercial, donde, según la versión, las tripulantes se opusieron a la intervención. Los reportes señalan que las mujeres presuntamente agredieron físicamente a los elementos, dejando a dos efectivos lesionados: uno con una herida en la nariz y otro con una mordedura en el brazo izquierdo.

NIEGAN CHOQUE; SON LIBERADAS

Raúl Azpeitia, representante legal de las tres mujeres, informó que, a diferencia de la versión presentada por la autoridad, no fue un choque el que originó la discusión con las autoridades, sino, que la situación se debió a una infracción por pase en luz roja.

En ese sentido, informaron que en las próximas horas presentarán una denuncia contra los elementos policiacos que participaron en la detención, por abuso de autoridad, al registrar lesiones visibles ocasionadas por los mismos, sin que hubiera justificación alguna.

A la par, el abogado informó que las tres mujeres quienes además fueron separadas abruptamente de los cuatro menores de edad que los acompañaban, ya se encuentran en libertad.

VERSIONES DIVIDIDAS EN REDES

Sin embargo, en plataformas digitales han surgido denuncias encabezadas por creadores de contenido y usuarios. De acuerdo con estas publicaciones, las mujeres no habrían cometido ninguna falta ni agredido a nadie, y por el contrario, señalan que los policías habrían hecho un uso indebido de la fuerza, incluyendo supuestos tocamientos inapropiados hacia las detenidas durante la intervención.