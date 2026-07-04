Muere joven tras volcar en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas. El joven, identificado como Juan Ángel, circulaba de sur a norte a bordo de un vehículo Mitsubishi. Por razones que aún se investigan, al llegar a la altura de la calle Paseo del Cortijo perdió el control del volante y se impactó de frente contra el camellón central.

La velocidad habría cobrado la vida de un joven de 20 años, quien sufrió una mortal volcadura sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura del fraccionamiento Portal del Sur en Saltillo .

Tras el primer golpe, la unidad cruzó hacia los carriles de circulación contrarios y terminó estrellándose contra un poste. El automóvil quedó completamente destrozado.

Testigos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la circulación, a fin de prevenir otro percance.

Elementos del Cuerpo de Bomberos también arribaron al sitio, luego de que inicialmente se reportó que el conductor se encontraba prensado. Al revisar la unidad y valorar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron igualmente al lugar; sin embargo, ya nada pudieron hacer por Juan Ángel, quien habría fallecido prácticamente de manera instantánea.

El cuerpo fue cubierto con una manta mientras la zona permanecía acordonada, en espera de personal de la Fiscalía General del Estado.

La vialidad fue cerrada por completo mientras los peritos realizaban las diligencias. Al concluir los trabajos, el cuerpo fue rescatado de entre los fierros retorcidos y trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.