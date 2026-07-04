Muere joven tras volcar en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Muere joven tras volcar en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo
    La circulación fue cerrada mientras peritos de la Fiscalía realizaban las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS
    Muere joven tras volcar en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo
    El conductor quedó atrapado dentro del automóvil luego de la aparatosa volcadura registrada durante la madrugada. MARTÍN ROJAS
    Muere joven tras volcar en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo
    El Mitsubishi terminó completamente destruido tras cruzar al sentido contrario e impactarse contra un poste. MARTÍN ROJAS
    Muere joven tras volcar en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo
    Elementos de Bomberos trabajaron para acceder al vehículo tras el reporte de una persona prensada. MARTÍN ROJAS

El conductor de 20 años perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra el camellón y un poste; falleció en el lugar

La velocidad habría cobrado la vida de un joven de 20 años, quien sufrió una mortal volcadura sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura del fraccionamiento Portal del Sur en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas. El joven, identificado como Juan Ángel, circulaba de sur a norte a bordo de un vehículo Mitsubishi. Por razones que aún se investigan, al llegar a la altura de la calle Paseo del Cortijo perdió el control del volante y se impactó de frente contra el camellón central.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vence-el-sueno-a-operador-de-transporte-de-personal-y-termina-incrustado-en-puente-de-ramos-arizpe-ID21886608

Tras el primer golpe, la unidad cruzó hacia los carriles de circulación contrarios y terminó estrellándose contra un poste. El automóvil quedó completamente destrozado.

Testigos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la circulación, a fin de prevenir otro percance.

Elementos del Cuerpo de Bomberos también arribaron al sitio, luego de que inicialmente se reportó que el conductor se encontraba prensado. Al revisar la unidad y valorar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron igualmente al lugar; sin embargo, ya nada pudieron hacer por Juan Ángel, quien habría fallecido prácticamente de manera instantánea.

El cuerpo fue cubierto con una manta mientras la zona permanecía acordonada, en espera de personal de la Fiscalía General del Estado.

La vialidad fue cerrada por completo mientras los peritos realizaban las diligencias. Al concluir los trabajos, el cuerpo fue rescatado de entre los fierros retorcidos y trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Fallecimientos
Policía

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo
true

El verdadero significado del sionismo
true

Manganitas ∙ AFA
true

La motivación, la dopamina, la voluntad, los logros y la procrastinación: de círculo vicioso a círculo virtuoso
Pieza. ‘Mis padres’ (1977) es considerada una de las obras más íntimas de David Hockney y formó parte de la retrospectiva que el Centro Pompidou dedicó al artista en 2017.

Cultura y Pop: Hockney en el Pompidou
true

Hoy no quiero escribir