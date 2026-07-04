Vence el sueño a operador de transporte de personal y termina incrustado en puente de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Vence el sueño a operador de transporte de personal y termina incrustado en puente de Ramos Arizpe
    El fuerte impacto desprendió parte de las estructuras de acero que resguardan el puente vehicular. MARTÍN ROJAS
    Vence el sueño a operador de transporte de personal y termina incrustado en puente de Ramos Arizpe
    El autobús terminó sobre el camellón central tras impactarse contra la protección metálica del puente. MARTÍN ROJAS

El conductor de un transporte de personal perdió el control de la unidad al quedarse dormido; no hubo personas lesionadas

El cansancio acumulado tras una extenuante jornada laboral provocó que el operador de un transporte de personal se quedara dormido al volante y protagonizara un aparatoso accidente durante la madrugada de este sábado, sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00 horas. El conductor manejaba un autobús de la empresa Settepi con dirección a la zona industrial de Ramos Arizpe, donde recogería personal para iniciar su recorrido habitual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/le-quita-el-derecho-de-paso-a-transporte-de-personal-y-choca-en-zona-centro-de-saltillo-ED21886020

De acuerdo con las primeras investigaciones, el operador circulaba sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe y, al aproximarse al cruce con la calle Manuel Acuña, fue vencido por el sueño debido al agotamiento físico. Esto ocasionó que perdiera momentáneamente el control de la pesada unidad.

Sin posibilidad de corregir la trayectoria, el autobús se desvió hacia el camellón central, subió el cordón y terminó impactándose contra las estructuras metálicas de protección del puente vehicular.

La fuerza del impacto desprendió varias vigas de acero del muro de contención, lo que ocasionó daños de consideración a la infraestructura vial y dejó severamente averiada la parte frontal del autobús.

Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso al sistema estatal de emergencias 911. Minutos después acudieron elementos de Vialidad y Tránsito de Ramos Arizpe para abanderar la zona, controlar la circulación y prevenir otro percance mientras se retiraba la unidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el operador resultó ileso y permaneció en el lugar para rendir su declaración ante las autoridades, además de esperar el arribo de sus supervisores y de la aseguradora.

Debido a los daños ocasionados a la infraestructura del puente, las autoridades turnaron el caso al Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará el deslinde de responsabilidades y el pago de los daños materiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo
true

El verdadero significado del sionismo
true

Manganitas ∙ AFA
true

La motivación, la dopamina, la voluntad, los logros y la procrastinación: de círculo vicioso a círculo virtuoso
Pieza. ‘Mis padres’ (1977) es considerada una de las obras más íntimas de David Hockney y formó parte de la retrospectiva que el Centro Pompidou dedicó al artista en 2017.

Cultura y Pop: Hockney en el Pompidou
true

Hoy no quiero escribir