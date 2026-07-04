Vence el sueño a operador de transporte de personal y termina incrustado en puente de Ramos Arizpe

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00 horas. El conductor manejaba un autobús de la empresa Settepi con dirección a la zona industrial de Ramos Arizpe, donde recogería personal para iniciar su recorrido habitual.

El cansancio acumulado tras una extenuante jornada laboral provocó que el operador de un transporte de personal se quedara dormido al volante y protagonizara un aparatoso accidente durante la madrugada de este sábado, sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe .

De acuerdo con las primeras investigaciones, el operador circulaba sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe y, al aproximarse al cruce con la calle Manuel Acuña, fue vencido por el sueño debido al agotamiento físico. Esto ocasionó que perdiera momentáneamente el control de la pesada unidad.

Sin posibilidad de corregir la trayectoria, el autobús se desvió hacia el camellón central, subió el cordón y terminó impactándose contra las estructuras metálicas de protección del puente vehicular.

La fuerza del impacto desprendió varias vigas de acero del muro de contención, lo que ocasionó daños de consideración a la infraestructura vial y dejó severamente averiada la parte frontal del autobús.

Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso al sistema estatal de emergencias 911. Minutos después acudieron elementos de Vialidad y Tránsito de Ramos Arizpe para abanderar la zona, controlar la circulación y prevenir otro percance mientras se retiraba la unidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el operador resultó ileso y permaneció en el lugar para rendir su declaración ante las autoridades, además de esperar el arribo de sus supervisores y de la aseguradora.

Debido a los daños ocasionados a la infraestructura del puente, las autoridades turnaron el caso al Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará el deslinde de responsabilidades y el pago de los daños materiales.