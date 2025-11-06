Muere motociclista de 16 años tras ser impactado por imprudente conductor en el Centro de Saltillo

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Muere motociclista de 16 años tras ser impactado por imprudente conductor en el Centro de Saltillo
    El accidente ocurrió la mañana de este jueves en el cruce de Presidente Cárdenas e Ignacio López Rayón, en pleno Centro de Saltillo, donde un motociclista fue impactado por un taxi de aplicación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

A pesar de los esfuerzos médicos, el joven, identificado como Agustín Maximiliano “N”, de 16 años, perdió la vida minutos después de su ingreso al hospital

Un joven motociclista perdió la vida momentos después de haber ingresado al hospital, luego de participar en un accidente vial la mañana de este jueves en el cruce de Presidente Cárdenas e Ignacio López Rayón, en la zona centro de Saltillo.

El accidente se registró minutos después de las 8:00 horas, cuando el vehículo Toyota Yaris, habilitado como taxi de aplicación, circulaba por Rayón y se disponía a cruzar Presidente Cárdenas para continuar con dirección a Francisco Coss.

TE PUEDE INTERESAR: Conductora invade carril a motociclista y lo derriba, al norte de Saltillo

Al ser una vía de preferencia el joven continuó su camino y fue entonces cuando se impactó con el auto, el cual le quitó el derecho de paso.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al adolescente al Hospital General en estado crítico, donde cayó en paro cardiorrespiratorio.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al adolescente al Hospital General en estado crítico, donde cayó en paro cardiorrespiratorio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Tras el golpe con la parte delantera del vehículo, el motociclista terminó estrellándose contra la parte trasera de un vehículo Nissan X-Trail que estaba estacionado, quedando el joven debajo de esta camioneta.

Rápidamente, los testigos dieron aviso al número de emergencias 911, acudiendo personal paramédico de la Cruz Roja para brindar atención inmediata. En poco tiempo lo colocaron en la camilla y lo trasladaron a las instalaciones del Hospital General en estado grave.

$!El conductor del vehículo Toyota Yaris, habilitado como taxi de aplicación, fue detenido por agentes municipales y puesto a disposición del Ministerio Público mientras se deslindan responsabilidades.
El conductor del vehículo Toyota Yaris, habilitado como taxi de aplicación, fue detenido por agentes municipales y puesto a disposición del Ministerio Público mientras se deslindan responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Al ser recibido en las instalaciones médicas, se procedió a comenzar con labores de resucitación, pues el joven, identificado como Agustín Maximiliano “N”, de 16 años, entró en paro cardiorrespiratorio.

A pesar de los esfuerzos médicos, no se logró mantenerlo con vida, declarándose el deceso por parte de los galenos.

$!Tras el choque, el joven motociclista salió proyectado y se estrelló contra una camioneta estacionada, quedando gravemente herido sobre el pavimento.
Tras el choque, el joven motociclista salió proyectado y se estrelló contra una camioneta estacionada, quedando gravemente herido sobre el pavimento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

En el lugar del accidente, los vehículos fueron llevados con grúa a un corralón de la ciudad, mientras que el conductor del vehículo de aplicación, César Ariel “N”, de 58 años, quedó detenido y fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal, quedando a disposición del Ministerio Público.

