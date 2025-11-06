Muere motociclista de 16 años tras ser impactado por imprudente conductor en el Centro de Saltillo

Un joven motociclista perdió la vida momentos después de haber ingresado al hospital, luego de participar en un accidente vial la mañana de este jueves en el cruce de Presidente Cárdenas e Ignacio López Rayón, en la zona centro de Saltillo.

El accidente se registró minutos después de las 8:00 horas, cuando el vehículo Toyota Yaris, habilitado como taxi de aplicación, circulaba por Rayón y se disponía a cruzar Presidente Cárdenas para continuar con dirección a Francisco Coss.

TE PUEDE INTERESAR: Conductora invade carril a motociclista y lo derriba, al norte de Saltillo

Al ser una vía de preferencia el joven continuó su camino y fue entonces cuando se impactó con el auto, el cual le quitó el derecho de paso.