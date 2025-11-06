Conductora invade carril a motociclista y lo derriba, al norte de Saltillo

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Conductora invade carril a motociclista y lo derriba, al norte de Saltillo
    El joven resultó con golpes leves y los daños serán cubiertos por el seguro. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

El percance se registró la tarde de ayer sobre el bulevar Venustiano Carranza, cuando una conductora presuntamente le invadió el carril a un repartidor por aplicación

Un joven motociclista terminó sobre la carpeta asfáltica tras presuntamente invadirle el carril la conductora de un vehículo de la marca JAC, esto a la altura de la colonia Jardín, al norte de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:20 horas, cuando el motociclista, quien se desempeña como repartidor por aplicación, transitaba sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección de sur a norte, y justo en la intersección con la calle Álamo, presuntamente la conductora de un vehículo de la marca JAC le invadió el carril, lo que ocasionó que chocara por alcance.

Tras el impacto, el joven afectado salió proyectado contra el camellón, quedando tendido sobre el mismo.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 solicitando la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para la valoración del motociclista, quien afortunadamente no resultó con lesiones de consideración, por lo que fue dejado en el lugar.

Finalmente, la responsable le llamó a su seguro, siendo por este medio que se pagarán los daños ocasionados, además de los gastos médicos que se generen.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

